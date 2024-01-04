Yayınlanma: 04.01.2024 - 09:34

Güncelleme: 04.01.2024 - 09:34

Feride Çetin, dizinin bu akşam ekrana gelecek Dilek Taşı dizisinin yeni bölümüne Figen’in annesi Fatma karakteri ile dahil olacak. Peki, Feride Çetin kimdir, kaç yaşında, nereli? Dilek Taşı Figen'in annesi Feride Çetin hangi dizilerde oynadı?

FERİDE ÇETİN KİMDİR?

Bulgaristan göçmeni bir ailenin çocuğu olarak 5 Kasım 1980 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Feride Çetin, 2001 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölümü'nü bitirdi ve ardından Marmara Üniversitesi'nde Sinema-TV yüksek lisansı yaptı. Marmara Üniversitesindeki lisansüstü eğitimine doktora öğrencisi olarak devam etmektedir.

Kariyerinin ilk zamanlarında kamera arkasında olmakla ilgilenen Çetin, bir dönem Tiyatro Araştırmaları Laboratuvarı adıyla Ayla Algan, Erol Keskin gibi önemli isimlerin açtığı deneysel tiyatro atölyesinin seçmelerini kazanmış ve burada bir seneye yakın ders almıştır. Ardından Kutluğ Ataman'ın asistanı olmak için gittiği İki Genç Kız filminin setinde Ataman tarafından keşfedilip filmin başrolüne seçilmiş ve büyük beğeni toplayan Behiye karakterini canlandırarak oyunculuk macerasına başladı.

2006 yılında İki Genç Kız filmindeki performansıyla 13. Adana Altın Koza Film Festivalinde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülmüştür. Aynı yıl 17. Ankara Film Festivali ve 11. Sadri Alışık Sinema Ödüllerinden de Umut Veren Sinema Oyuncusu ödüllerini alarak toplamda üç ödül kazandı.

Oyunculuğun yanı sıra çevirmenlik, dergicilik, gazetecilik deneyimi de olan genç oyuncunun kendisinin yönettiği 15 kadar kısa filmi de bulunmaktadır.

Kendisi ayrıca İngilizce, Almanca ve İspanyolca olarak üç dil bilmektedir. Zaman zaman Radikal Kitap ekine de yazılar yazmakta olan Çetin, televizyonda son olarak 2011 yılında Star TV'de yayınlanan Anneler ile Kızları dizisinde Gülizar karakterini canlandırdı.

Bunun dışında 2011 yılında gerçekleştirilen 48. Antalya Altın Portakal Film Festivalinde en iyi film ödülünü kazanan Güzel Günler Göreceğiz filminde beş ana karakterden biri olan Figen karakterine hayat verdi.

Tiyatro çalışmalarına da ağırlık veren oyuncu 2011 yılında Umut Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından sahneye konulan Yalan İçinde Yalan isimli tiyatro oyununda Heather Fazackerly karakterini canlandırdı.

FERİDE ÇETİN FİLMLERİ

Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı - 2023

Sesinde Aşk Var - 2019

Manyak - 2019

Bebek Geliyorum Demez - 2018

Güven - 2018

Put Şeylere - 2017

Taş Mektep - 2013

Lal - 2013

Aziz Ayşe - 2012

Güzel Günler Göreceğiz - 2012

Ulak - 2008

Gomeda - 2007

İki Genç Kız - 2005

FERİDE ÇETİN DİZİLERİ

Dilek Taşı - 2024

Taçsız Prenses - 2023

Duy Beni - 2022

Hercai - 2019-2021

Eve Dönüş - 2015

Anneler ile Kızları - 2011

Aşk ve Ceza - 2010

Yalancısın Sen - 2009

Son Ağa - 2008

Hatırla Sevgili - 2007-2008

Rüya Gibi - 2006

ÖDÜLLERİ

13. Adana Altın Koza Film Şenliği, 2006

En İyi Kadın Oyuncu - İki Genç Kız

17. Ankara Film Festivali, 2006

Umut Veren Genç Kadın Oyuncu - İki Genç Kız

11. Sadri Alışık Sinema Ödülleri, 2006

Umut Veren Sinema Oyuncusu - İki Genç Kız