Sadullah Celen kimdir, nereli? Sadullah Celen neden öldü? Sadullah Celen filmleri neler?

Yayınlanma: 03.01.2024 - 10:01

Güncelleme: 03.01.2024 - 10:01

Yönetmen Sadullah Celen 64 yaşında hayatını kaybetti. Yönetmenin ölüm haberini oyuncular sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sadullah Celen'in hayatı ve kariyeri merak edildi. Peki, Sadullah Celen kimdir, nereli? Sadullah Celen nedn öldü? Sadullah Celen filmleri neler?

SADULLAH CELEN KİMDİR?

Sadullah Celen, 1 Ocak 1960'ta İzmir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümü mezunu olan Celen, 1985'te Züğürt Ağa filminde yönetmen yardımcılığı ile sinemaya adım attı. Süha Arın ile birlikte birçok belgeselde çalışan Celen, 1994 yılından itibaren birçok film ve dizinin yönetmenliğini üstlendi.

SADULLAH CELEN'İN FİLMLERİ

Benim Güzel Ailem (TV Dizisi, 2023)

Adi Sevgi (TV Dizisi, 2022)

Kazara Aşk (TV Dizisi, 2021)

Elimi Bırakma (TV Dizisi, 2018)

Cennet'in Gözyaşları (TV Dizisi, 2017-2018)

Güneşin Kızları (TV Dizisi, 2015)

Fatih-Harbiye (TV Dizisi, 2 Sezon, 2013-2014)

Hayatımın Rolü (TV Dizisi, 2012)

Reis (TV Dizisi, 2011)

Bitmeyen Şarkı (TV Dizisi, İlk 8 bölüm, 2010)

Üvey Aile (TV Dizisi, 2008)

Hepimiz Birimiz İçin (TV Dizisi, 2008)

Canım Ailem (TV Dizisi, 2 Sezon, 2008-2009)

Yemin (TV Dizisi, 2007)

Erkekler Ağlamaz (TV Dizisi, 2006)

Kısa Devre (TV Dizisi, 2002)

Yedi Numara (TV Dizisi, 2000)

Sıcak Saatler (TV Dizisi, 1998)

Sahte Dünyalar (TV Dizisi, 1995)

Şehnaz Tango (TV Dizisi, 1994)

Yaşayan Gölgeler (Yürütücü Yapımcı, Sinema Filmi, 1989)

Kurtuluş (Yönetmen Yardımcısı, TV Dizisi, 1996)

Züğürt Ağa (2. Yönetmen, Sinema Filmi, 1985)

SADULLAH CELEN NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü yönetmen Sadullah Celen, beynindeki pıhtı nedeniyle hayatını kaybetti. Celen, 'Züğürt Ağa', 'Şehnaz Tango', 'Yedi Numara' gibi birçok film ve dizinin yönetmenliğini üslenmişti.