Feridun Geçgel kimdir? Türkiye'nin en zengin 4. kişisi Feridun Geçgel ne iş yapıyor?

Dünyanın en prestijli ekonomi dergilerinden Forbes, 2026 yılı "Dünyanın En Zenginleri" ve "Türkiye’nin En Zenginleri" listelerini güncelledi. Listede en çok dikkat çeken isimlerden biri Feridun Geçgel oldu.

FERİDUN GEÇGEL KİMDİR?

Feridun Geçgel, 1970 yılında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde doğdu. İş hayatına elektrik ve elektronik malzemeleri ticaretiyle başladı. 2005 yılında Astor Transformatör’ü devralarak üretim alanına yöneldi.

Astor Enerji A.Ş., orta ve yüksek gerilim transformatörleri ile anahtarlama ekipmanları üretmekte. Şirket 2023 yılında Borsa İstanbul'da halka arz edildi.

2024 yılında Ankaragücü Başkan Vekili ve Futbol Şube Sorumlusu oldu. Aynı yıl görevinden istifa etti.

FERİDUN GEÇGEL'İN SERVETİ NE KADAR?

Forbes’un 2026 yılı verilerine göre Feridun Geçgel’in kişisel serveti yaklaşık 3,4 milyar dolar ile 3,5 milyar dolar bandında seyrediyor. Bu rakamla Geçgel, Rahmi Koç ve Ferit Şahenk gibi köklü isimleri geride bırakarak Türkiye’nin en zengin 4. kişisi konumuna yükseltiyor.