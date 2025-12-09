Feyyaz Yiğit ve Haluk Bilginer başrolde... 'Yan Yana' gişede liderliğini sürdürüyor

Vizyondaki dördüncü hafta sonunu geride bırakan “Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana”, hafta sonunda 217 bin 465 seyirci tarafından izlenerek gişe liderliğini korudu. Film, toplamda 1 milyon 883 bin 795 seyirci sayısına ulaşarak başarılı çıkışını sürdürdü.

Geçtiğimiz hafta 221 bin 898 seyirciyle açılış yapan “Zootropolis 2 (Zootopia 2)”, ikinci hafta sonunda 187 bin 336 seyirci ile listeye ikinci sıradan girdi ve toplamda 500 bin seyirci barajını aşmayı başardı.

Haftanın üçüncü sırasında ise açılışını 93 bin 25 seyirciyle yapan “Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece 2 (Five Nights at Freddy's 2)” yer aldı. “İbi: Uzay Görevi” 35 bin 515 seyirciyle dördüncü, “Uykucu” ise 33 bin 821 izleyiciyle haftanın en çok izlenen beşinci yapımı oldu.



YAN YANA HAKKINDA

“Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana”, boyundan aşağısı felçli zengin bir aristokrat olan Refik ile İstanbul’un yoksul mahallelerinden birinde yaşayan, geçmişi karışık, enerjik ve hayat dolu bir genç olan Ferruh arasında gelişen sıra dışı dostluğu anlatıyor.

Film, 2011 yapımı Fransız filmi Can Dostum (Intouchables) uyarlaması olarak dikkat çekiyor. Senaryosunu Aziz Kedi, Feyyaz Yiğit ve Mert Baykal’ın kaleme aldığı yapımın yönetmen koltuğunda da Mert Baykal oturuyor.