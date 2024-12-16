Filipe Çelikkaya kimdir? Filipe Çelikkaya kaç yaşında, nereli? Beşiktaş'ın ilgilendiği Filipe Çelikkaya hangi takımları yönetti?

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın son olarak Sporting B takımında teknik direktörlük yapan Filipe Çelikkaya'ya teklif yaptığı iddia edildi. Peki, Filipe Çelikkaya kimdir? Filipe Çelikkaya kaç yaşında, nereli? Beşiktaş'ın ilgilendiği Filipe Çelikkaya hangi takımları yönetti?

Filipe Çelikkaya kimdir? Filipe Çelikkaya kaç yaşında, nereli? Beşiktaş'ın ilgilendiği Filipe Çelikkaya hangi takımları yönetti?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.12.2024 - 20:45

Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş, takımı Serdar Topraktepe'ye emanet etmişti. Siyah-beyazlı ekibin Filipe Çelikkaya'ya teklif yaptığı iddia edildi. Peki, Filipe Çelikkaya kimdir? Filipe Çelikkaya kaç yaşında, nereli? Beşiktaş'ın ilgilendiği Filipe Çelikkaya hangi takımları yönetti?

FILIPE ÇELİKKAYA KİMDİR?

Türk bir baba ve Portekizli bir annenin oğlu olan Filipe Çelikkaya, teknik direktörlük kariyerine 2010 yılında Benfica U15 takımında başladı. Filipe Çelikkaya daha sonra sırasıyla Al-Ahli, Almada, Sporting U19, Chaves, Vitoria, Shakhtar Donetsk ve Sporting B'de görev aldı.


Etiketler: #Filipe Çelikkaya #Benfica #beşiktaş

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