Filiz Akın'dan, 'Cüneyt Arkın' paylaşımı: 'Sanki içime doğmuş...'

Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ölüm haberi, Türkiye'yi sarstı. Arkın ile pek çok efsane yapımda birlikte rol alan Filiz Akın, usta oyuncunun ölüm haberi sonrası yıkıldı. Son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Filiz Akın, Cüneyt Arkın'ın ölüm haberi sonrası "Haberin yarattığı şok etkisiyle konuşamıyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
28 Haziran 2022 Salı, 11:51
Filiz Akın'dan, 'Cüneyt Arkın' paylaşımı: 'Sanki içime doğmuş...'
Abone Ol google-news

Birçok unutulmaz filme imza atan ve unutulmaz karakterlere hayat veren Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın hayatını kaybetti. Arkın, 28 Haziran gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş, Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. 

Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu burada, 'kalp durması' sonucu yaşamını yitirdi.

Acı haber, tüm Türkiye'yi kısa sürede yasa boğdu. Pek çok ünlü isim, Arkın ile olan anılarını ve fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Arkın'ın filmleri ve hayat verdiği karakterler de yeniden gündem oldu.

FİLİZ AKIN'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Cüneyt Arkın'ın ölüm haberi eski dostu Filiz Akın'ı da yıktı. Arkın ile Oyun Bitti, Küçük Sevgilim, Acı Hayat, Seni Sevmek Kaderim, Lekeli Melek gibi yapımlarda birlikte rol alan Filiz Akın sosyal medyadan ölüm haberi sonrası bir paylaşım yaptı. 

Son dönemlerde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Filiz Akın, açıklamasında şunları yazdı:

"Sanki içime doğmuş da acı haberi duymak, istemiyormuşum gibi televizyonu açmamıştım bu sabah. Hâlâ haberin yarattığı şok etkisiyle konuşamıyorum. Telefonlarım çalıyor durmadan… Öyle üzgünüm ki… Hani klasik bir tanımlama vardır: O bizim Malkoçoğlu’muz, Kara Murat'ımız, Battal Gazi'miz, Dünyayı kurtaran cengaverimizdi falan filan… En kısa haliyle o bizim Cüneyt Arkın’ımız'dı… En kısa haliyle o bizim 'Cüneyt Arkın’ımız'dı. Biraz kendime gelince devam ederim…"


Filiz Akın Cüneyt Arkın Cüneyt Arkın öldü yeşilçam Sinema
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler