Cüneyt Arkın'ın son paylaşımı yeniden gündem oldu

28 Haziran 2022 Salı, 10:52

Dün gece kalbinin durması sebebiyle İstanbul Beşiktaş’ta özel bir hastaneye ambulansla kaldırılan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Türk sinemasına damga vuran ve yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın’ın çok sayıda ödülü bulunuyordu..

Yeşilçam anılarını sosyal medya hesabında takipçilerine anlatan Cüneyt Arkın, son paylaşımını ise 19 Haziran Babalar Günü'nde yapmıştı.

Arkın Twitter ve Instagram hesabından oğluyla paylaştığı fotoğrafına "Babalar gününüz kutlu olsun" notunu düşmüştü.

UZUN DEĞİL SEVDİKLERİNLE YAŞAMAK!

Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, 84. yaş gününü ailesiyle kutlamıştı. Usta oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Uzun değil sevdiklerinle güzel yaşamak" ifadelerini kullanmıştı.