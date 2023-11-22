Filiz Akın'dan kötü haber
Yeşilçam’da yer aldığı sayısız filmle hafızalara kazınan Filiz Akın hastaneden paylaşım yaparak sevenlerini üzdü. Türk sinemasının en sevilen isimlerinden biri olan Akın son halini paylaştı ve sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Türk sinemasının 'Dört Yapraklı Yonca'sından biri olan Filiz Akın, sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapıyor. Yaptığı yorumlarla da dikkat çeken Akın en son hastaneden yaptığı paylaşımla endişelendirdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Ses tellerindeki sorun nedeniyle boğazından parça alınan Filiz Akın, ardından da kulağında çıkan tümör nedeniyle ameliyat olmuştu. Usta oyuncu Akın, dün akşam hastaneye kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ
Ünlü oyuncu hastanede odasından paylaşım yaptı ve sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
"O GECE YATMAK ZORUNDA KALDIM"
Video paylaşan ünlü oyuncu paylaşımının altına sağlık durumuyla ilgili, "10 Kasım'da şiddetli öksürük, ateş yükselmesi, kovid benzeri şikayetlerle hastanede o gece yatmak zorunda kaldım. Ertesi gün tedaviye harfiyen evde devam etme şartıyla çıktık. İnşallah bugün kontrollerde 'İyileşme yolundasınız' derler" ifadelerini kullandı.
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