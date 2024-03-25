Filiz Akın'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama: '10 günüm daha var'

Usta sanatçı Filiz Akın, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Tedavisi için aldığı ilaçlar nedeniyle gününün 8 saatini hastanede geçtiğini söyleyen Akın, "Şu anda ilacı ve tedaviyi evde alabileceğim" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.03.2024 - 12:12
Filiz Akın'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama: '10 günüm daha var'
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Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Filiz Akın, sağlık durumu hakkında konuştu. 

Tedaviden olumlu sonuç alabilmek için düzenli olarak hastaneye giden Akın, son olarak hasta odasında çektirdiği bir videoyu yayınladı. 

"10 GÜNÜM DAHA VAR SANIRIM"

Tedavi süreci hakkında hakkında açıklama yapan sanatçı, "İyi haber... Konsültasyonlar neticesi hastanede iyileşmem için günlerce almam gereken serumla verilen 3 saatlik ilaç yüzünden 5 saat de beklediğimden 8 saatim hastanede geçiyordu. Şu anda ise ilacı ve tedaviyi evde alabileceğim. Uzun süre ağır antibiyotik verilenlerde boğazda oluşan bakteriyel bir oluşumun yok edilmesi için daha bir 10 günüm daha var sanırım. Hepimize olabildiğince iyi bir hafta diliyorum" ifadesini kullandı.


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