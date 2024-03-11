Yeşilçam’ın usta oyuncusu Filiz Akın sağlık durumunu paylaştı: ‘Moral oldunuz’

Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncasından biri olan Filiz Akın, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Sağlık durumu hakkında konuşan Akın sevenlerine, ‘Moral oldunuz’ diyerek teşekkür etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 22:19
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Filiz Akın sağlık durumunu paylaştı: ‘Moral oldunuz’
Abone Ol google-news

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Filiz Akın bir süredir hastalıklar ile uğraşıyor. Son olarak tedavisine evde devam edildiği öğrenilen oyuncu sağlık durumu hakkında açıklama yaptı: 

"Geçen gün kontrole gittim. 10 günlük tekrar farklı ilaçlar eklendi. Olsun, İyileşmem için dualarınızı ve dileklerinizi okudum Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Moral oldunuz."

TEDAVİSİNE EVDE DEVAM EDİLİYOR

Tedavisine evde devam edilen usta oyuncu, konuyla alakalı sosyal medya hesabından bilgi vermiş şu açıklamayı yapmıştı:

“10 Kasım’da şiddetli öksürük, ateş yükselmesi, Covid-19 benzeri şikâyetlerle hastanede o gece yatmak zorunda kaldım. Ertesi gün tedaviye harfiyen evde devam etme şartıyla çıktık. İnşallah bugün kontrollerde ‘İyileşme yolundasınız’ derler Öyle de oldu….

Biraz daha ilaç alacağım ama daha iyiye gidiyor. Hiç endişe edecek bir durum yok. Tüm iyilik dilekleriniz ve ilginize çok teşekkür ederim. Bana moral oldunuz.”




Filiz Akın haberleri yeşilçam haberleri sağlık durumu haberleri

İlgili Haberler

Filiz Akın'dan kötü haber

Filiz Akın'dan kötü haber
Kanserle mücadele ediyordu... Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın'dan hayranlarını üzen paylaşım

Kanserle mücadele ediyordu... Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın'dan hayranlarını üzen paylaşım
Yeşilçam'ın duayen ismi Filiz Akın'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

Yeşilçam'ın duayen ismi Filiz Akın'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e övgü: 'Hiç şüphe yok...'

Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e övgü: 'Hiç şüphe yok...'
Fenerbahçe’den Galatasaray’a cevap: ‘Paradoks’

Fenerbahçe’den Galatasaray’a cevap: ‘Paradoks’
Soluğu savcılıkta aldı: Yılmaz Erdoğan'ı sinirlendiren yorum

Soluğu savcılıkta aldı: Yılmaz Erdoğan'ı sinirlendiren yorum
Tuzla’da fabrika yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı!

Tuzla’da fabrika yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı!
Bu gıdalara dikkat! 'Öldürmüyor, süründürüyorlar...'

Bu gıdalara dikkat! 'Öldürmüyor, süründürüyorlar...'
Naci Görür uyardı: Deprem işini halletmemiz lazım aksi halde tarihin çöplüğüne gideriz

Naci Görür uyardı: Deprem işini halletmemiz lazım aksi halde tarihin çöplüğüne gideriz
Acun Ilıcalı'nın nutku tutuldu! Poyraz'a Survivor tarihinde görülmemiş bir ceza geliyor: 'Aklımı hayalimi durduran böyle bir olay hiç olmadı...'

Acun Ilıcalı'nın nutku tutuldu! Poyraz'a Survivor tarihinde görülmemiş bir ceza geliyor: 'Aklımı hayalimi durduran böyle bir olay hiç olmadı...'
Berkin Elvan, katledilişinin 10. yılında mezarı başında anıldı

Berkin Elvan, katledilişinin 10. yılında mezarı başında anıldı