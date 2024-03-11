Yeşilçam’ın usta oyuncusu Filiz Akın sağlık durumunu paylaştı: ‘Moral oldunuz’
Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncasından biri olan Filiz Akın, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Sağlık durumu hakkında konuşan Akın sevenlerine, ‘Moral oldunuz’ diyerek teşekkür etti.
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Filiz Akın bir süredir hastalıklar ile uğraşıyor. Son olarak tedavisine evde devam edildiği öğrenilen oyuncu sağlık durumu hakkında açıklama yaptı:
"Geçen gün kontrole gittim. 10 günlük tekrar farklı ilaçlar eklendi. Olsun, İyileşmem için dualarınızı ve dileklerinizi okudum Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Moral oldunuz."
TEDAVİSİNE EVDE DEVAM EDİLİYOR
Tedavisine evde devam edilen usta oyuncu, konuyla alakalı sosyal medya hesabından bilgi vermiş şu açıklamayı yapmıştı:
“10 Kasım’da şiddetli öksürük, ateş yükselmesi, Covid-19 benzeri şikâyetlerle hastanede o gece yatmak zorunda kaldım. Ertesi gün tedaviye harfiyen evde devam etme şartıyla çıktık. İnşallah bugün kontrollerde ‘İyileşme yolundasınız’ derler Öyle de oldu….
Biraz daha ilaç alacağım ama daha iyiye gidiyor. Hiç endişe edecek bir durum yok. Tüm iyilik dilekleriniz ve ilginize çok teşekkür ederim. Bana moral oldunuz.”
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