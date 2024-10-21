Final yapıyor: Düşük reytingler 'Kirli Sepeti’nin sonunu getirdi

Yayınlanma: 21.10.2024 - 15:27

Güncelleme: 21.10.2024 - 15:27

NOW TV’de yayınlanan ve MedYapım imzası taşıyan Kirli Sepeti dizisi, final yaparak ekranlara veda ediyor. Geçtiğimiz sezon sonunda final yapması planlanan dizi, yurt dışı satışlarındaki başarısı ve gelen talepler üzerine bir şans daha bulmuş, ikinci sezon için hikâyesi yenilenmiş ve güçlü bir kadro ile izleyicilerin karşısına çıkmıştı.

Ancak tüm bu değişikliklere rağmen dizi, ikinci sezonda beklenen reyting performansını yakalayamadı. Bu nedenle, Kirli Sepeti için yeniden final kararı alındı. Dizinin 40. bölümü, bu hafta ekranlara gelerek Kirli Sepeti'nin son bölümü olacak.

Dizi, toplumsal sınıf farklılıklarını ve aile içi sırları konu alan hikâyesiyle büyük bir ilgi çekmişti. Özellikle güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı senaryosuyla dikkat çeken Kirli Sepeti, bir süre izleyiciler tarafından beğeniyle takip edilmişti. Ancak ikinci sezondaki düşük reytingler ve beklenen ilgiyi görmemesi, yapımın sona ermesine yol açtı.

Dizinin hayranları için bu veda üzücü olsa da, yurt dışı satışlarının devam edeceği ve farklı ülkelerde izleyicilerle buluşacağı bildirildi.