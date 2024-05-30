Kirli Sepeti'nde ayrılıklar peş peşe: 2 oyuncu veda etti

NOW’ın yeni sezonda da devam edecek olan Kirli Sepeti dizisinden ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2024 - 19:42
Kirli Sepeti'nde ayrılıklar peş peşe: 2 oyuncu veda etti
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“Kirli Sepeti” dizisi NOW’ın “Kızıl Goncalar”, “Hudutsuz Sevda” ve “Yabani”yle beraber yeni sezonda devam eden projeleri arasında yer alıyor.

Ece Erdek Koçoğlu’nun yönettiği MedYapım imzalı dizinin yeni sezon hikâyesi değişiyor. Yeni sezon hikâyesinde sitedeki bazı zengin ailelere veda ediliyor.

AYRILIKLAR DEVAM EDECEK

Bu gelişmenin ardından ilk açıklamayı Halil İbrahim Ceyhan yapmış ve yeni sezonda ekipte yer almayacağını duyurmuştu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ayrılıklara yeni isimler katıldı. Dizinin Feyyaz’ı Serhat Kılıç ile Nergis’i Gözde Seda Altuner ekibe veda etti.

“Kirli Sepeti” ekibinde önümüzdeki günlerde yeni ayrılıklar yaşanacak.



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