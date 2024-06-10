Melisa Döngel 'Kirli Sepeti'ne devam edecek mi?

Halil İbrahim Ceyhan’ın ayrılığının ardından Melisa Döngel’in “Kirli Sepeti”ne devan edip etmeyeceği merak konusuydu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2024 - 16:32
Melisa Döngel 'Kirli Sepeti'ne devam edecek mi?
Abone Ol google-news

"Kirli Sepeti" dizisi NOW’ın yeni sezonda da devam edecek projelerinin başında yer alıyor. MedYapım’ın pazar akşamlarına damga vuran dizisinde sezon finalinin ardından ayrılıklar yaşanmıştı.

Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu’nun yazdığı sevilen dizide Halil İbrahim Ceyhan’ın ardından Melisa Döngel’in hikâyesinin devam edip etmeyeceği merak edilmişti.

Gelen haberlere göre Melisa Döngel ağustos sonunda sete çıkacak olan dizide oynamaya devam edecek. Ece Erdek Koçoğlu’nun yönettiği diziye yeni karakterler de girecek. Öte yandan Melisa Döngel, yeni sezonda da “Hudutsuz Sevda”nın kadrosunda yer alacak olan Burak Sevinç ve usta aktör Fikret Kuşkan’la “Güzel” adlı sinema filminde başrol oynayacak. Filmin çekimleri 17 Haziran’da Kapadokya’da başlayacak.


Kirli Sepeti haberleri Melisa Döngel haberleri

İlgili Haberler

Kirli Sepeti'nde ayrılıklar peş peşe: 2 oyuncu veda etti

Kirli Sepeti'nde ayrılıklar peş peşe: 2 oyuncu veda etti
Kirli Sepeti'nde yeni gelişme: Dizi devam edecek mi?

Kirli Sepeti'nde yeni gelişme: Dizi devam edecek mi?
Kirli Sepeti'nde final tarihi belli oldu: Kirli Sepeti ne zaman final yapacak?

Kirli Sepeti'nde final tarihi belli oldu: Kirli Sepeti ne zaman final yapacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler