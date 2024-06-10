Melisa Döngel 'Kirli Sepeti'ne devam edecek mi?

Yayınlanma: 10.06.2024 - 16:32

Güncelleme: 10.06.2024 - 16:32

"Kirli Sepeti" dizisi NOW’ın yeni sezonda da devam edecek projelerinin başında yer alıyor. MedYapım’ın pazar akşamlarına damga vuran dizisinde sezon finalinin ardından ayrılıklar yaşanmıştı.

Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu’nun yazdığı sevilen dizide Halil İbrahim Ceyhan’ın ardından Melisa Döngel’in hikâyesinin devam edip etmeyeceği merak edilmişti.

Gelen haberlere göre Melisa Döngel ağustos sonunda sete çıkacak olan dizide oynamaya devam edecek. Ece Erdek Koçoğlu’nun yönettiği diziye yeni karakterler de girecek. Öte yandan Melisa Döngel, yeni sezonda da “Hudutsuz Sevda”nın kadrosunda yer alacak olan Burak Sevinç ve usta aktör Fikret Kuşkan’la “Güzel” adlı sinema filminde başrol oynayacak. Filmin çekimleri 17 Haziran’da Kapadokya’da başlayacak.

