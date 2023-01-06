Firavun'un hazinesi İstanbul'a geliyor

06 Ocak 2023 Cuma, 09:34

20. Yüzyıl'ın en büyük arkeolojik keşfi kabul edilen ve ölümünün üzerinden geçen 3 bin 300 yıldan sonra tüm dünyada büyük bir üne kavuşan Firavun Tutankhamun'un kral mezarında bulunan hazineler, insanın ilgisini çekmeye devam ediyor.

1961'den bu yana dünyayı dolaşan Çocuk Kral Tutankhamun'un Hazineleri Sergisi, ilk kez Türkiye'de UniqExpo İstanbul'da 20 Ocak'ta ziyarete açılacak.



Sergide, Tutankhamun'un mezar odasından çıkan som altın tabutu, altın ve değerli taşlardan yapılmış dünyaca ünlü ölüm maskesi, savaş arabası, silahları, bastonları, mobilyaları gibi günlük eşyaları arasından seçilmiş paha biçilmez 400'ün üzerinde eserin birebir replikaları yer alıyor.

9 yaşında tahta çıkan ve 19 yaşında gizemli biçimde ölen ‘Çocuk Kral' Tutankhamun'un Antik Mısır tarihinde farklı bir yeri olduğunu belirten Tarihçi ve Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, sergiyi tarihe, kültüre, sanata ilgi duyanların yanı sıra her yaştan öğrencinin de mutlaka görmesi gerektiğini söyledi.



