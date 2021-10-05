Flash TV'nin yeni logosu ve kadrosu duyuruldu

05 Ekim 2021 Salı, 15:45

28 Şubat 2019’da yayın hayatına son veren Flash TV, geri dönmeye hazırlanıyor. Eski yayın anlayışını geride bırakan, haber ve mizahın iç içe olacağı bir formatla geri döneceği duyurulan kanalla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Flash TV yeni logosu ve kadrosuyla reklam panolarında yerini almaya başladı.

MedyaRadar’ın görüntülediği billboard:

KANALIN KADROSUNDA YER ALAN İSİMLER

Reklam panosundaki afişte, kanalın yeni logosunun yanı sıra anlaştığı isimler de dikkat çekiyor. Şu ana kadar Hakan Aygün, Savaş Kalafat, Fehmi Koru, Can Ataklı, Akif Beki, Saba Tümer, Seda Akgül, Orhan Uğuroğlu, Çağlar Cilara, Atilla Taş, Faik Öztürk gibi isimlerle anlaşma yapıldığı ortaya çıktı.