Football Manager serisinin yeni oyunu FM26, ön siparişle satın alan kullanıcılar için 23 Ekim 2025 perşembe günü beta sürümüyle erişime açılacak. Beta sürümü Steam ve Epic Games platformlarında yayınlanacak. Peki, Football Manager (FM 26) ne zaman çıkacak? Football Manager 26'ya gelecek yenilikler...

FOOTBALL MANAGER 2026 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Football Manager 2026 oyunu çıkış tarihi belli oldu.

Futbolseverler merakla beklediği FM 26 4 Kasım 2025 tarihinde piyasaya sürülecek.

Buna ek olarak, oyun Nintendo Switch’te dijital olarak bir ay sonra, 4 Aralık 2025’te çıkış yapacak.

FM 26 İLE GELECEK YENİLİKLER

FM serisi her yıl popüler olsa da FM 26’nın heyecan yaratmasının birkaç önemli sebebi bulunuyor.

Bunlardan biri, FM 26’nın önceki sürümlere göre oynanış, grafik ve maç motoru konusunda ciddi bir sıçrama yapacağı yönünde.

Öte yandan hem PC hem konsollarda daha akıcı bir menajerlik deneyimi sunan bir yapı üzerinde çalışıldığı belirtiliyor.

Bir diğer yandan FM 26 ile kadın liglerinin oyuna entegre edilmesi bekleniyor. Bu da serinin geleceği açısından kilometre taşı olarak görülüyor.