İsmail Saymaz kimdir, kaç yaşında? İsmail Saymaz'ın kariyeri...

Yayınlanma: 13.05.2023 - 12:43

Güncelleme: 13.05.2023 - 12:45

Gazeteci ve yazar İsmail Saymaz gündem oldu. İsmail Saymaz'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. ''İsmail Saymaz kimdir, kaç yaşında?'' soruları aratılıyor. İşte ayrıntılar...

İSMAİL SAYMAZ KİMDİR?

İsmail Saymaz, 11 Temmuz 1980'de Rize'de doğdu. İlkokul ve lise öğrenimini Rize'de tamamladı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Saymaz 15 yaşındayken yerel radyolarda edebiyat programları yaptı. Daha sonra ise yerel televizyon kanallarındaki tartışma programlarına katıldı. Gazetecilik hayatına ise ilk olarak Rize'de başladı. Ardından İstanbul ve Konya gibi şehirlerde bulunan yerel gazetelerde çalıştı. 2002 yılında Radikal Gazetesi'nde görev yapmaya başladı.

Saymaz, insan hakları ihlalleri ve düşünce özgürlüğü üzerine çeşitli haberler yaptı ve bu konularda kitaplar yayımladı. Erzincan davası başta olmak üzere çeşitli haberleri nedeniyle yirmiye yakın dava yüz yılı aşkın hapis cezası istemiyle yargılandı. Gezi Parkı protestolarının yaşandığı dönemde hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın darp edilme görüntülerini ortaya çıkarıp kamuoyu ile paylaştı. 2014 yılında ise Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü tarafından yılın “100 Basın Kahramanı” listesinde yer aldı. Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik yaptığı dönemde 24 Ekim 2016 tarihinde FETÖ/PDY üyelerinin iletişim uygulaması olan ByLock'un patentini elinde bulunduran David Keynes ile bir röportaj gerçekleştirdi. Bu röportajı sonrasında gazeteye soruşturma açıldı ve Saymaz'ın ifadesi alındı. Ayrıca bu röportajı FETÖ/PDY soruşturmalarında "delil" sayıldı. Nisan 2017'de ise bu röportajı ile Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından ödüle layık görüldü.

Saymaz, 7 Mart 2020 tarihinde Hürriyet'teki işinden ayrıldığını duyurdu. 1 Mayıs 2020'de Bunu Ben de Söylerim adlı programla görev aldığı Best FM'den ayrıldığını açıkladı. Mayıs 2020'de Halk TV'ye transfer oldu ve Neyse O adlı programla kanalda yer almaya başladı. Eylül 2020'de Sözcü gazetesiyle anlaştı ve gazetede muhabir ve yorumcu olarak çalışmaya başladı. Ağustos 2021'de Sözcü'den ayrılarak Halk TV'ye geçti. 10 Nisan 2023 tarihinde Halk TV'den ayrılarak Sözcü'ye döndü.

ÖZEL YAŞAMI

İsmail Saymaz, 16 Ağustos 2020'de Şeyda Sayar'la evlendi. Çiftin bu evlilikten bir çocuğu oldu.

KİTAPLARI

Postmodern Cihad: Tarikat, Siyaset, Adalet Üçgeninde Erzincan Davası (Kalkedon, Nisan 2010)

Hanefi Yoldaş: Gizli Örgüt Nasıl Çökertilir? (Kalkedon, Mart 2011)

Nefret - Malatya: Bir Milli Mutabakat Cinayeti (Kalkedon, Ekim 2011)

Oğlumu Öldürdünüz Arz Ederim - 12 Eylül’ün Beş Öyküsü (Postacı Yayınevi, Nisan 2012)

Sıfır Tolerans (İletişim Yayınları, Ekim 2012)

Sözde Terörist (İletişim Yayınları, Kasım 2013)

Esas Duruşta Cinayet (İletişim Yayınları, Haziran 2014)

Ali İsmail-Emri Kim Verdi? (İletişim Yayınları, Mayıs 2015)

Fıtrat: İş Kazası Değil, Cinayet (İletişim Yayınları, Kasım 2016)

Çay Güzeli (İletişim Yayınları, Mayıs 2017)

Türkiye'de IŞİD (İletişim Yayınları, Ekim 2017)

Kimsesizler Cumhuriyeti, (İletişim Yayınları, Ekim 2018)

Şehvetiye Tarikatı (İletişim Yayınları, Ağustos 2019)

Balkon Sefası (İletişim Yayınları, Haziran 2020)

Tosun Bank (İletişim Yayınları, Kasım 2020)

ÖDÜLLERİ

İstanbul Tabipler Odası Basında Sağlık Ödülü (2009)

Metin Göktepe Jüri Özel Ödülü (2010)

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Özgürlüğü Ödülü (2010)

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Ayşenur Zarakolu Basın Özgürlüğü Ödülü (2011)

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yılın Söyleşisi Ödülü (2012)

Türkiye Yayıncılar Birliği Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü (2012)

ÇGD Bursa Şubesi Onur Ödülü (2013)

Halkevleri Derneği “Halkın Hakları” Basın Ödülü (2013)

Elektrik Mühendisleri Odası “Hasan Balıkçı” Onur Ödülü (2014)

Abdi İpekçi Yılın Gazetecilik Ödülü (2014)

Halkların Demokratik Kongresi Emek Meclisi Ödülü (2015)

56. TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülü Siyasi Haber Dalı (2015)

Necip Hablemitoğlu Toplumsal Duyarlılık Ödülü (2016)

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ödülü (2017)