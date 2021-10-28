FOX TV'de yeni tartışma programı başlıyor!

28 Ekim 2021 Perşembe, 09:27

FOX TV'de yeni bir tartışma programı başlıyor.

FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, geçtiğimiz günlerde Nevşin Mengü, Çiğdem Toker, Deniz Zeyrek ve Murat Yetkin ile bir araya gelmişti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şentürk, yeni programın sinyallerini vermişti.

“ANKARA’DA KONUŞULANLAR, ANKARA’DA KALMAYACAK”

FOX TV bugün, programın tanıtım videosunu yayınladı. Programın tanıtım videosunda konuşan Doğan Şentürk, “Artık Ankara’da konuşulan Ankara’da kalmayacak. Meclis’in odalarında, siyasi partilerin koridorlarında konuşulanlarla, diplomasinin kapalı defterlerinde yazılanlar Orta Sayfa’da olacak” ifadelerini kullandı.

"Orta Sayfa" isimli tartışma programında Doğan Şentürk, Nevşin Mengü, Çiğdem Toker, Deniz Zeyrek ve Murat Yetkin yer alacak.

İddialara göre, programın Perşembe akşamları yayınlanacağı söylenirken, FOX TV’nin paylaştığı tanıtım videosunda gün bilgisine yer verilmedi.



