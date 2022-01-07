FOX TV'den 'Yasak Elma' için sürpriz karar
FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma yeni yıl nedeniyle ekranlara ara verdi. Yasak Elma'nın yeni bölümünün 10 Ocak'ta yayınlanması planlanıyordu. Ancak FOX TV dizileriyle ilgili yeni bir karara imza attı.
Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen ve Berk
Oktay’ın başrollerini paylaştığı, FOX TV'nin entrika dolu dizisi Yasak Elma son
olarak 126. bölümüyle 27 Aralık 2021'de ekranlara geldi.
Yeni bölümlerine yılbaşı arası veren dizi, 10 Ocak'a
yetişmeye çalışıyordu ancak kanal yeni bir karar verdi. FOX TV, Ocak ayının ilk
iki haftasında Yasak Elma'nın yanı sıra hiçbir dizinin yeni bölümünü
yayınlamama kararı aldı.
YENİ BÖLÜMÜ YETİŞTİRME TELAŞI SONA ERDİ
Bu nedenle Yasak Elma dizi ekibinin yeni bölümü 10 Ocak’a
yetiştirme telaşı sona erdi. Set çalışanlarının 2 gün daha geç sete çıkacağı
ortaya çıktı.
Medyaradar’da yer alan habere göre; bu durum yeni bölümü
yetiştirmeye çalışan dizi ekibini rahatlatırken, tedbirler ise artırılmaya
başlandı. Dizi setinden daha önce koronavirüs haberleri gelmiş ve yine çekimler
durdurulmuştu.
YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Yönetmenliğini Elif Turgay ve Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, Yasak Elma 127. bölümüyle 17 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00 'de FOX TV'de olacak.
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