FOX TV'den yeni ekonomi programı

27 Aralık 2021 Pazartesi, 09:40

Bitexen sponsorluğunda yayınlanacak yeni programı 'Ekonomi Arası', 27 Aralık Pazartesi itibarıyla FOX ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Sunuculuğunu hafta içi Reyhan Baysan’ın, hafta sonu ise Sinem Kılıç’ın üstleneceği programda; ekonomideki ve para piyasalarındaki son dakika gelişmelerinin yanı sıra, ekonomide son dönemin en çok ilgi çeken konularından kripto para da masaya yatırılacak.

Farklı uzman konukların da katılımıyla ekrana gelecek 'Ekonomi Arası' hafta içi her gün canlı yayınla Çalar Saat’ten hemen sonra saat 10.45’te, hafta sonu ise Çalar Saat Hafta Sonu’ndan hemen sonra saat 11.15’te FOX’ta.