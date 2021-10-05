FOX TV'nin iddialı dizisi Son Yaz'dan final kararı: 'Anahtar hala saksının altında...'
FOX ekranlarının sevilen dizisi 'Son Yaz'dan final kararı geldi. Söz konusu karar ekibe iletilirken, dizinin sosyal medya hesaplarından ise dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Anahtar hala saksının altında..." denildi.
Başrollerini Ali Atay, Alperen Duymaz, Birce Akalay ve Hafsanur Sancakturan’ın paylaştığı, FOX TV'de yayınlanan 'Son Yaz' dizisi final yapıyor. 03 Medya imzalı dizinin 26. bölümde ekrana veda edeceği açıklandı.
"UNUTMAYIN, ANAHTAR SAKSININ ALTINDA"
Geçen sezon İzmir’de çekilen dizi bu sezon Rize sahneleriyle başlamış ve İstanbul’a taşınmıştı.
Yayın günü de cumartesi olarak değiştirilen iddialı proje beklenilen reyting rakamlarına ulaşamadı.
Dizi ekibine final kararı iletilirken sosyal medyada yapılan paylaşımda “Bir sabah güneşi ile Ege’de başlayan Son Yaz yolculuğumuz, sizlerle gerçek bir evrene dönüşürken bizi her daim baş tacı ettiğiniz için teşekkür etmek istiyoruz. 26. bölüm itibarıyla hikayemizi sonlandırırken, hep güzel anılarınızda kalacağımıza eminiz. Unutmayın anahtar hala saksının altında. Selametle...” ifadelerine yer verildi.
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