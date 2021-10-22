FOX TV’nin sevilen dizisi Yalancılar ve Mumları, reyting savaşına yenildi
Türk televizyonlarında yaprak dökümü sürüyor. Son olarak Elçin Sangu, Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar ve Ceren Moray’ın yer aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Yalancılar ve Mumları 5. bölümde final yapacak.
Koray Kerimoğlu’nun yönettiği
Elçin Sangu, Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar ve Ceren Moray’ın 4 yakın arkadaşa
hayat verdiği dizi beklenen reytinglere ulaşamamıştı.
Melike Güner, Feyyaz Duman, İsmail
Demirci ve İlker Kızmaz gibi güçlü oyuncuların da rol aldığı dizi 5. bölümde
ekrana veda ediyor.
Tv100’de yer alan habere göre, dizinin
başta perşembe günü yayınlanması planlanmış, daha sonra Uzak Şehrin Masalı
final yapınca pazara alınmıştı.
Geçtiğimiz günlerde İçimizden Biri
dizisi de ekranlara veda etmişti.
YALANCILAR VE MUMLARI DİZİSİNİN
KONUSU NE?
Meliha, Elif, Şebnem ve Leyla adlı
dört arkadaşın aşk hayatları, ilişkileri, sırları, yalanları ve hepsinden
önemlisi arkadaşlık ilişkileri anlatılacak
Elif’in (Ceren Moray) hayatının kırılma noktası eşi Engin’in (İsmail Demirci) kaybolmasıdır. Kızı Sumru ile ayakta durma savaşı veren ve kafe işleten Elif’in yolu kızının okul arkadaşı Pelin’in babası Yakup (Feyyaz Duman) ve bakıcısı Şerife’yle (Melike Güner) kesişir ve her şey allak bullak olur.
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