ABD'nin Rhode Island eyaletinde uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Frank Caprio, hayatını kaybetti. Peki, Frank Caprio kimdir? 'Babacan yargıç' Frank Caprio neden öldü? 'Babacan yargıç' Frank Caprio kaç yaşında, nereli?

FRANK CAPRIO KİMDİR?

Frank Caprio, 24 Kasım 1936’da ABD’nin Rhode Island eyaletine bağlı Providence kentinde, İtalyan göçmeni bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Babası bir meyve satıcısı olan Caprio, mütevazı bir çocukluk geçirdi ve genç yaşta ayakkabı boyacılığı, gazete dağıtımı gibi işlerde çalıştı. Providence College’dan mezun olduktan sonra Suffolk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim gördü. Hukuk öğrenimi sırasında lise öğretmenliği yaparak eğitimine devam eden Caprio, 1962-1968 yılları arasında Providence Şehir Meclisi’nde görev aldı. 1985’te Providence Belediye Mahkemesi yargıçlığına atanan Caprio, 2023 yılında emekli olana kadar bu görevini sürdürdü.

Caprio’nun asıl ünü, mahkeme salonunda çekilen duruşmaların yayınlandığı “Caught in Providence” programıyla geldi. Program, trafik ihlalleri ve belediye düzenlemeleri gibi küçük çaplı davalarda Caprio’nun empatik, adil ve mizahi yaklaşımını gözler önüne serdi. Sosyal medyada paylaşılan videoları milyonlarca kez izlenen Caprio, özellikle sanıkların hikayelerini dinleyerek verdiği kararlarla “halkın hakimi” unvanını kazandı. Türkiye’de de “Babacan Yargıç” olarak bilinen Caprio, mahkeme salonunda Türk sanıklarla yaşadığı diyaloglarla da büyük ilgi gördü.

FRANK CAPRİO NEDEN ÖLDÜ, KAÇ YAŞINDAYDI?

Frank Caprio, Aralık 2023’te pankreas kanserine yakalandığını duyurmuş ve sevenlerinden dua istemişti. Sosyal medyada paylaştığı son videoda, “Ne yazık ki bir aksilik yaşadım, şimdi tekrar hastanedeyim ve bir kez daha dualarınızda beni hatırlamanızı rica ediyorum” diyerek sağlık durumundaki ciddiyeti ifade etmişti. Mayıs 2024’te kanseri yendiği açıklanmış olsa da, hastalığın tekrar nüksetmesiyle Caprio, 20 Ağustos 2025’te Rhode Island’da 88 yaşında hayatını kaybetti.