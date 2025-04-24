Frank Hoogerbeets kimdir? Deprem Kahini Frank Hoogerbeets'in İstanbul depremi tahmini ne?

Deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, İstanbul'da yaşanan 6.2 şiddetindeki depremin ardından yeni açıklamada bulundu. Peki, Frank Hoogerbeets kimdir? Deprem Kahini Frank Hoogerbeets'in İstanbul depremi tahmini ne?

Frank Hoogerbeets kimdir? Deprem Kahini Frank Hoogerbeets'in İstanbul depremi tahmini ne?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.04.2025 - 10:12

Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets, Twitter hesabı üzerinden İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. Peki, Frank Hoogerbeets kimdir? Deprem Kahini Frank Hoogerbeets'in İstanbul depremi tahmini ne?

FRANK HOOGERBEETS KİMDİR?

Frank Hoogerbeets deprem bilimi araştırmacısıdır. Yaptığı deprem tahminleriyle tanınıyor. 6 Şubat tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş depremini 3 gün önceden 3 Şubat 2023 tarihinde bilmişti. Bunun ardından Frank Hoogerbeets'in hayatı ve biyografisi merak edildi. Frank Hoogerbeets "En İyi Avustralyalı Gökbilimciler" listesinde bulunmaktadır. 

HOOGERBEETS'TEN İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI

Hoogerbeets, 23 Nisan'da İstanbul'da yaşanan depremlerin ardından şu paylaşımı yaptı;

"Türkiye'nin batısında meydana gelen Mw 6.2 büyüklüğündeki deprem, Marmara Denizi'nde, 12 km derinlikte gerçekleşti. Bu bölge, 1509 yılında İstanbul'un doğusunda meydana gelen 7.2 ve 1766 yılında batısında meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremler gibi 7.0-7.6 aralığında depremler üretebilecek potansiyele sahiptir. Bugünkü deprem güçlüydü ve artçı sarsıntılar yaşanabilir.


Etiketler: #Frank Hoogerbeets #İstanbul depremi #deprem

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