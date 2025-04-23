Yayınlanma: 23.04.2025 - 12:13

Güncelleme: 23.04.2025 - 12:13

Tenisçi Zeynep Sönmez hayatı ve başarıları ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Meksika'da düzenlenen WTA 250 turnuvası Merida Open Akron’da mücadele eden milli sporcu Zeynep Sönmez final karşılaşmasında ABD'li Ann Li'yi 6-2, 6-1 mağlup ederek kariyerinin ilk WTA 250 şampiyonluğunu elde etti. Peki, Zeynep Sönmez kimdir? Milli tenişçi Zeynep Sönmez kaç yaşında, nereli?

ZEYNEP SÖNMEZ KİMDİR?

Zeynep Sönmez, 30 Nisan 2002 yılında doğdu. Sönmez Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından 3 Mart 2025'teki tek kadınlar sıralamasına göre 77.'likle kariyerinin en yüksek sıralamasına erişmiştir. ITF Kadınlar Turunda dört tekler şampiyonluğu kazandı.

4 Kasım 2024'te ABD'li rakibi Ann Li'yi 6-2 ve 6-1 ile mağlup etti ve WTA Merida Açık'ta kariyerinin ilk WTA şampiyonluğunu kazandı. WTA sıralamasında ise bu şampiyonlukla birlikte ilk 100'e girdi.

2022 Billie Jean King Kupası'nda Türkiye adına katıldı ve galibiyet/mağlubiyet sayısı 3-1'dir.

2023 Rosmalen Çim Kort Şampiyonası elemelerinde WTA'da ilk kez Türkiye'yi temsil etti.

2024 Avustralya Açık - Tek kadınlar turnuvası önelemeleri ilk turunda Çinli Xiaodi You’yu 2-0, ikinci turunda Sırp Olga Danilovic'i 2-1 yenerek final turuna yükseldi. Final turunda karşılaştığı İsviçreli Lulu Sun'a 2-1 yenilerek turnuvadan elendi.

2024 Roland Garros - Tek kadınlar turnuvası önelemeleri ilk turunda Sırp raket Dejana Radanovic'i 2-0, ikinci turunda Belaruslu Aliaksandra Sasnovich'i 2-1 yenerek final turuna yükseldi. Final turunda Hırvat raket Jana Fett'i 2-0 yendi ve kariyerindeki ilk Grand Slam ana tablosuna kalma başarısını elde etmiş oldu. İlk tur maçında 22 numaralı seri başı ABD'li Emma Navarro ile eşleşen Zeynep Sönmez maçı 2-0 kaybederek turnuvadan elendi.

2024 Wimbledon - Tek kadınlar önelemeleri ilk turunda Japon Mai Hontama'yı 2-0, ikinci turunda Sloven Polona Hercog'u 2-1 yenerek final turuna yükseldi. Final turunda Ukraynalı raket Daria Snigur'a 2-1 yenilerek turnuvaya veda etmiş oldu. 2024 Amerika Açık - Tek kadınlar önelemeleri ilk turunda Macar Dalma Galfi'yi 2-0, ikinci turunda İsviçreli Jil Teichmann'ı 2-0 yendi. Final turunda Belaruslu raket Aliaksandra Sasnovich'e 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

2024 yılının sonunda katıldığı Brisbane International turnuvası eleme aşaması ilk turunda Rus tenisçi Ekaterina Makarova'yı 6-1 ve 6-0'lık setlerle mağlup ederek[9] ikinci turda yine Rus Polina Kudermetovaya rakip oldu. Bu turda 6-3 ve 6-2 setlerle rakibine 2-0 yenilen Sönmez turnuvadan elendi.

2025 yılının ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık'ın ilk turuna ana tablodan başlayan Sönmez Avustralyalı Talia Gibson'a ilk seti 6-3 kazanırken ikinci seti tir-break ile 6-7 ve final setinide 6-1 kaybederek elendi.