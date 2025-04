Yayınlanma: 23.04.2025 - 09:15

Güncelleme: 23.04.2025 - 09:15

"Ferhunde Hanımlar", "Bizim Evin Halleri", "Derin Sular" ve "Teşkilat"ın aralarında bulunduğu yapımlarda rol alan oyuncu Leyla Okay, 62 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Leyla Okay kimdir? Oyuncu Leyla Okay neden öldü? Leyla Okay dizi ve filmleri

LEYLA OKAY KİMDİR?

Dizi film oyuncusu Leyla Okay 1963 yılında Ankara'de doğdu. Ankara Devlet Tiyatrosu’nda tiyatro eğitimi aldı. Lise yıllarında kendi çabaları ile tiyatroya başladı. İlk oyununu Bozuk Para Ankara Komedi Sahnesi'nde oynadı. Daha sonra Amerikan Kültür ve Birlik Tiyatrosu'nda oyunlar oynadı. Tevfik Yapıcı, Ercan Demirel ve Bülent Yıldıran ile beraber Kaktüs Kabare'de uzun seneler birçok çocuk oyununda ve çok beğenilen, uzun seneler turnelerle süren Ölelim mi Gülelim mi? adlı oyunda rol aldı.

Aynı ekiple TRT'de birçok projede rol aldı... Bunlardan en önemlisi Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Yakıştır isimli çok beğenilen ve Mahşer-i Cümbüş'ten çok önce 90'ların başı doğaçlama tiyatroyu uygulayan programda yer aldı.

1989 yılında Kaktüs Kabare'den ayrılarak ilk kamera önü oyunculuk deneyiminde Dostlarımız dizisinde rol aldı. Sonraki yıllarda Ferhunde Hanımlar, Bizim Evin Halleri, Derin Sular, Yamak Ahmet, Yalancı Bahar, Anne, Teşkilat gibi çeşitli dizilerde rol oynadı.

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Yakıştır

Mahşer-i Cümbüş

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Teşkilat (TV Dizisi 2021-2022)

Anne (TV Dizisi 2017)

Rumuz Cavidan (Zişan, TV Dizisi 2015)

Yamak Ahmet (Hala, TV Dizisi 2012)

Yalancı Bahar (TV Dizisi 2012-2014)

Derin Sular (TV Dizisi 2011)

Gözyaşı Çetesi (TV Dizisi 2006)

Bizim Evin Halleri (Pembe, TV Dizisi 2002)

Ferhunde Hanımlar (Kiraz, TV Dizisi 1993)

Dostlarımız (TV Dizisi 1989)

LEYLA OKAY NEDEN ÖLDÜ?

Düşkapanı Sanat Merkezi tarafından yayımlanan taziye mesajında "Tiyatromuzun kıymetlisi, sevgili Leyla Okay hayatını kaybetmiştir. Cenazesi 23 Nisan (yarın) öğle namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecektir. Acısı çok büyük… Ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sanatçının ölüm nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.