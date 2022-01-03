Fransa'da kadınlara doğum kontrol hapı 25 yaşına kadar ücretsiz olacak
Fransa'da genç kadınların maddi zorluklar sebebiyle doğum kontrolünü bırakmaması amacıyla, doğum kontrol hapı 25 yaşına kadar tüm kadınlara ücretsiz olarak verilecek. Yaklaşık üç milyon kadına fayda sağlayabilecek planın doğum kontrol haplarını, RİA'ları (rahim içi araç) ve diğer steroid hormonal yöntemleri kapsadığı belirtiliyor.
France24'ün bildirdiğine göre, Fransa'da cumartesi gününden itibaren 25 yaşına kadar tüm kadınlara doğum kontrolü ücretsiz olacak. 18 yaşın altındakiler için doğum kontrolünü ücretsiz yapan önlemin genişletilmesi niteliğindeki bu yeni karar maddi zorluklar içinde olan kadınların doğum kontrolünü bırakmamasını amaçlıyor.
NPR'nin haberine göre, Fransa'nın Sağlık Bakanı Olivier Veran, anketlerin esas olarak mali nedenlerle doğum kontrolü kullanımında bir düşüş gösterdiğini söyleyerek, eylül ayında 25 yaşın altındaki kadınlara uzatıldığını açıklamıştı. Bu cumartesi uygulamaya konulan kararın hükümete yaklaşık 251 milyon Euro'ya mal olacağını tahmin ediliyor.
Veran, "Kadınların maddi imkansızlıklardan dolayı kendilerini koruyamamaları ve pahalıya mal olacağı için doğum kontrol hapı kullanamamaları taammül edilemez" dedi. France24, üç milyon kadına fayda sağlayabilecek planın doğum kontrol haplarını, RİA'ları (rahim içi araç), doğum kontrol bantlarını ve diğer steroid hormonal yöntemleri kapsadığını bildirdi.
Hareket, Başkan Emmanuel Macron hükümetinin kadın haklarını artırmak ve gençlerin yoksulluğunu azaltmak için aldığı bir dizi önlemin parçası. Ücretsiz hizmet, En Avant Tous derneği de dahil olmak üzere kadın grupları tarafından destekleniyor.
Fransa'da reşit olmayanlar için doğum kontrolü zaten ücretsizdi. İngiltere, çeşitli doğum kontrol yöntemlerini herkese ücretsiz hale getirirken Belçika, Almanya, Hollanda ve Norveç dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, gençler için doğum kontrolünü ücretsiz hale getiriyor.
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