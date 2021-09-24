Fransız moda devi Saint Laurent, kürk kullanarak giysi tasarlamayı bırakıyor

24 Eylül 2021 Cuma, 17:56

Tasarımcı Yves Saint Laurent ve ortağı Pierre Bergé tarafından kurulan dev marka Saint Laurent'in ana şirketi Kering, gelecek yıldan itibaren markanın kürk kullanarak giysi tasarlamayı bırakacağını duyurdu.

Grubun başkanı ve CEO'su François-Henri Pinault, "Grup olarak tamamen kürk kullanmamak yapılacak en doğru şey. Kering, uzun yıllardır yüksek çevresel ve sosyal standartlardan ayrılmadan lüks vizyonuyla sürdürülebilirlik konusunda liderliği üstlenmek için çalışıyor" dedi.

"Hayvan refahı söz konusu olduğunda, grubumuz her zaman kendi tedarik zincirindeki ve genel olarak lüks sektöründeki uygulamaları geliştirmeye istekli olduğunu göstermiştir" diyen Pinault, "Artık tüm koleksiyonlarımızda kürk kullanımına son vererek bir adım daha atmanın zamanı geldi. Dünya değişti ve lüksün de doğal olarak buna uyum sağlaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; hayvan hakları savunma grubu PETA, 'on yıllardır süren mücadelenin ardından alınan kararı memnuniyetle karşıladıklarını' duyurdu.

PETA'dan yapılan açıklamada ise "Yalnızca bu yıl Kering'e 100 binden fazla mektup gönderen ve Saint Laurent mağazalarının önünde protesto gösterileri yapan PETA destekçileri, bugün tüm Kering markalarının kürk kullanmayı bırakmasını kutlayabilirler. 2021'de hala kürk satan herhangi bir moda evi utanç verici" denildi.

Kering, Gucci, Balenciaga, Alexander McQueen ve Botta Venega gibi lüks giyim markalarını bünyesinde bulunduruyor.

Gucci 2017'de kürk kullanımına son veren, Kering'e bağlı ilk marka olmuştu.

Hayvan hakları grupları uzun süredir küresel moda endüstrisine kürkten vazgeçmeleri için baskı yapıyor. Versace, Chanel ve Michael Kors da dahil olmak üzere birçok marka kürk kullanımını bıraktığını açıklamıştı.