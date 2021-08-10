İklim aktivisti Greta Thunberg'den 'moda endüstrisi' eleştirisi
Genç iklim aktivisti Greta Thunberg, moda sektörünün çevreye zararını eleştirdi. "En son üç yıl önce yeni bir şey aldım ve ikinci eldi" diyen Thunberg, "Moda endüstrisi, iklim ve ekolojik acil durumun büyümesine neden oluyor" diye konuştu.
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, moda dergisi Vogue'un yeni çıkan İskandinav edisyonunun ilk sayısının kapağında yer aldı.
NTV'de yer alan habere göre moda dergisine verdiği röportajda moda endüstrisini eleştiren Thunberg, "Moda endüstrisi, iklim ve ekolojik acil durumun büyümesine neden oluyor" dedi.
Thunberg, "Birçok kişinin tek kullanımlık olarak gördüğü modanın tadını çıkarmak için dünya çapında sömürülen sayısız işçi ve topluluk üzerindeki etkisinden bahsetmiyoruz" sözlerini dile getirdi.
"3 YILDIR YENİ KIYAFET ALMADIM"
3 yıldır yeni kıyafet almadığını söyleyen Thunberg, "En son üç yıl önce yeni bir şey aldım ve ikinci eldi. Tanıdığım kişilerden bir şeyler ödünç alıyorum. Dünya tehlikedeyken hem moda için seri üretim yapıp hem de sürdürülebilir olmasını sağlayamazsınız. Bu, bir sistem değişikliğine ihtiyaç duymamızın birçok nedeninden sadece biri" diye konuştu.
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