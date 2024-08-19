Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili 5 kişi tutuklandı, son sözleri ortaya çıktı!

Ölümünün ardından kaza olarak değerlendirilen olayla ilgili Los Angeles polisi soruşturma başlattı.

Soruşturma çerçevesinde, Perry'nin ölümüne bağlantılı olduğu düşünülen iki doktor ve kişisel asistanı dahil beş kişi tutuklandı. Sanıklardan üçü uyuşturucu suçlamalarını kabul ederken, bir doktor ve "Ketamin Kraliçesi" olarak bilinen bir kadın da tutuklandı.