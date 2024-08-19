Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili 5 kişi tutuklandı, son sözleri ortaya çıktı!

"Friends" dizisinin yıldızı Matthew Perry'nin ölümüne ilişkin soruşturmada 5 kişi tutuklandı. Yeni belgelerde Perry'nin son sözleri ve jakuzi hazırlama talimatı ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
19 Ağustos 2024 Pazartesi, 11:47
Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili 5 kişi tutuklandı, son sözleri ortaya çıktı!

Geçen Ekim ayında Malibu'daki evinde jakuzide ölü bulunan "Friends" dizisinin yıldızı Matthew Perry'nin ölümüne dair soruşturma kapsamında 5 kişi tutuklandı.

Soruşturmadaki yeni belgeler, ünlü oyuncunun son sözlerini ve ölümünün detaylarını gün yüzüne çıkardı.

Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili 5 kişi tutuklandı, son sözleri ortaya çıktı!

"Friends" dizisinde canlandırdığı "Chandler Bing" karakteri ile tanınan Matthew Perry'nin ani ölümü Hollywood dünyasını derinden sarstı.

Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili 5 kişi tutuklandı, son sözleri ortaya çıktı!

 28 Ekim'de Malibu'daki evindeki jakuzide ölü bulunan 54 yaşındaki Perry'nin "ketaminin akut etkileri" nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Oyuncunun kanında ketamin bulunduğu ve jakuzide boğulduğu belirtildi.

Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili 5 kişi tutuklandı, son sözleri ortaya çıktı!

Ölümünün ardından kaza olarak değerlendirilen olayla ilgili Los Angeles polisi soruşturma başlattı.

Soruşturma çerçevesinde, Perry'nin ölümüne bağlantılı olduğu düşünülen iki doktor ve kişisel asistanı dahil beş kişi tutuklandı. Sanıklardan üçü uyuşturucu suçlamalarını kabul ederken, bir doktor ve "Ketamin Kraliçesi" olarak bilinen bir kadın da tutuklandı.

Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili 5 kişi tutuklandı, son sözleri ortaya çıktı!

Devam eden soruşturmada ortaya çıkan belgelerde, Perry'nin asistanı Kenneth Iwamasa'ya "Bana yüksek bir dozda ketamin ver" dediği ve jakuziyi hazırlamasını istediği yer aldı. Ayrıca, Perry'nin ölümünden önce evinde iki kez baygın halde bulunduğu bilgisi de belgelerde yer aldı.

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