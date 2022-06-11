Fulya Öztürk'ten yeni karar: Artık istemiyorum
FOX TV'de yayınlanan 'Fulya İle Umudum Olsun' programının sunucusu Fulya Öztürk yeni sezonda program yapmak istemediğini söyleyerek muhabirliğe geri döneceğini açıkladı.
FOX TV'nin 'Fulya ile Umudun Olsun' programıyla muhabirlikten gündüz kuşağına geçen Fulya Öztürk, gündüz kuşağında program yapmamaya karar verdi.
Kararının nedenini, "Aklım ruhum hep haberde kaldı, yeni sezonda program yapmak istemiyorum" ifadeleriyle açıklayan Öztürk'ün, aldığı bu kararı FOX yönetimiyle de paylaştığı ve yeni sezonda ekranda olmayacağını ilettiği öğrenildi.
FULYA ÖZTÜRK KİMDİR?
5 Ocak 1989 tarihinde Adana'nın Seyhan ilçesinde dünyaya geldi.
Adana Gündoğdu Koleji'nden mezun oldu. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon bölümünde tamamladı.
2007 yılında Doğan Medya Holding'in 'Staj On Air' programıyla Star TV iç yapımlarda staj yaptı.
2008 yılında CNN Türk Programlar Departmanı'nda profesyonel iş hayatına adım attı.
2010 yılında CNN Türk Haber Merkezi'ne geçti. Üç yıl kurgu editörlüğü yaptı. Birçok belgeselin ve haberin kurgusunu hazırladı.
2013 yılında muhabirliğe başladı. Tarzıyla 'yeni dönemin 'Savaş Ay'ı benzetmesi yapıldı.
TEDx'te konuşmacı olan Fulya Öztürk, hazırladığı haberlerle birçok ödülün de sahibi oldu.
Video Haberler
- Davutoğlu'nun pazar ziyaretinde gerginlik
- 'Her şeyimizi sattınız, siz de bunlara göz yumdunuz!'
- Şerdil Dara Odabaşı'dan 'haciz' açıklaması
- 'Tıynetine ve meşrebine veriyoruz'
- Akaryakıt zammını kontak kapatarak protesto ettiler
- 'Bir avuç insan paramparça etti'
- Ümit Özdağ'dan Okuyan'a yanıt: 'İsim isim açıklarım...'
- Güngören'de 'bıçaklı çekiçli' trafik kavgası
- Yağış etkili oldu: Heyelan meydana geldi, yol kapandı
- Toprak kaydı, araçlar çukura gömüldü
En Çok Okunan Haberler
-
- Akşener'den adaylık açıklaması
- Cumhur'da dikkat çeken düşüş
- İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge
- Davutoğlu'nun pazar ziyaretinde gerginlik
- 'Mehmet Uçum' krizi ve Adnan Oktar operasyonu
- Benzin ve otogaza bu gece bir zam daha geliyor
- Gerici Akit, Defne Samyeli'yi hedef aldı
- Kanserle mücadele ediyordu: Ünlü oyuncudan haber var
- Türkiye’nin isim değişikliğini masada
- Kulislerde neler konuşuluyor?