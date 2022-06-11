Fulya Öztürk'ten yeni karar: Artık istemiyorum

11 Haziran 2022 Cumartesi, 07:25

FOX TV'nin 'Fulya ile Umudun Olsun' programıyla muhabirlikten gündüz kuşağına geçen Fulya Öztürk, gündüz kuşağında program yapmamaya karar verdi.

Kararının nedenini, "Aklım ruhum hep haberde kaldı, yeni sezonda program yapmak istemiyorum" ifadeleriyle açıklayan Öztürk'ün, aldığı bu kararı FOX yönetimiyle de paylaştığı ve yeni sezonda ekranda olmayacağını ilettiği öğrenildi.

FULYA ÖZTÜRK KİMDİR?

5 Ocak 1989 tarihinde Adana'nın Seyhan ilçesinde dünyaya geldi.

Adana Gündoğdu Koleji'nden mezun oldu. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon bölümünde tamamladı.

2007 yılında Doğan Medya Holding'in 'Staj On Air' programıyla Star TV iç yapımlarda staj yaptı.

2008 yılında CNN Türk Programlar Departmanı'nda profesyonel iş hayatına adım attı.

2010 yılında CNN Türk Haber Merkezi'ne geçti. Üç yıl kurgu editörlüğü yaptı. Birçok belgeselin ve haberin kurgusunu hazırladı.

2013 yılında muhabirliğe başladı. Tarzıyla 'yeni dönemin 'Savaş Ay'ı benzetmesi yapıldı.

TEDx'te konuşmacı olan Fulya Öztürk, hazırladığı haberlerle birçok ödülün de sahibi oldu.