İkinci kez koronavirüsü atlatan Fulya Öztürk ekrana geri döndü: 'Tir tir titriyorum...'

18 Aralık 2021 Cumartesi, 15:13

Fulya İle Umudun Olsun programının sunucusu Fulya Öztürk, geçen günlerde ikinci kez koronavirüse yakalanmıştı. Hastalığı ağır geçiren Öztürk’ün tedavisi hastanede devam edilmişti.

İyileşen Fulya Öztürk, zor günleri geride bırakarak ekranlara geri döndü.

''TİR TİR TİTRİYORUM!''

Uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönen Fulya Öztürk, yayında gözyaşlarına hakim olamadı.

Ünlü sunucu ''Düşüp bayılacağım şimdi, tir tir titriyorum. İyi ki varsınız, sizleri çok özledim'' diyerek programın açılış konuşmasını yaptı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Gözyaşlarını tutamayan Öztürk, ''Desteğinizi, dualarınızı hiç unutmayacağım. Allah bin kere razı olsun. Allah'a hamd olsun bugünleri gösterdiği için'' diyerek konuşmasına devam etti.

'RABBİME SIĞINIYORUM' DEMİŞTİ

Fulya Öztürk, geçen günlerde ikinci kez koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Koronavirüse ilk kez yakalandığında ağır geçiren ünlü sunucu, belirtiler tekrar edince hastaneye giderek test yaptırmıştı.

Test sonucu pozitif çıkmasının ardından hemen hastaneye kaldırılan Öztürk, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu. Öztürk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Canım yanıyor. Rabbime sığınıyorum" notunu düşmüştü.