İkinci kez koronavirüse yakalanmıştı: Fulya Öztürk hastane odasından son durumunu paylaştı
FOX TV'de yayınlanan 'Fulya ile Umudun Olsun'a ara vermek zorunda kalan Fulya Öztürk'ün ikinci kez koronavirüse yakalandığı ortaya çıkmıştı. Ünlü sunucu Öztürk hastane odasından sağlık durumuna dair bilgi verdi.
Gazeteci ve 'Fulya ile Umudun Olsun' programının sunucusu Fulya Öztürk ikinci kez koronavirüse yakalanmıştı.
Virüsü ağır geçiren ve hastane odasından fotoğraf paylaşan Fulya Öztürk, Instagram hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Instagram hesabından son durumunu bildiren Öztürk, “Çok halsizim ama bugün daha iyiyim. Allah razı olsun gerçekten hepinizden çok duygulandım. Çok ağladım. Dua eden dillerinize kurban olurum” ifadelerini kullandı.
'RABBİME SIĞINIYORUM' DEMİŞTİ
Fulya Öztürk, geçtiğimiz günlerde ikinci kez koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.
Koronavirüse ilk kez yakalandığında ağır geçiren ünlü sunucu, belirtiler tekrar edince hastaneye giderek test yaptırmıştı.
Test sonucu pozitif çıkmasının ardından hemen hastaneye kaldırılan Öztürk, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu.
Öztürk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Canım yanıyor. Rabbime sığınıyorum" notunu düşmüştü.
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