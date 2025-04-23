Fulya Zenginer, zorlu günlerini takipçileriyle paylaştı: 'Yere yatıp ağladım'

Yayınlanma: 23.04.2025 - 10:12

Güncelleme: 23.04.2025 - 10:12

2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile dünyaevine giren ve 2022'de oğlu Milan'ı kucağına alan oyuncu Fulya Zenginer, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşım ile takipçilerine içini döktü.

Zenginer, son dönemde yaşadığı mental çöküşü şu sözlerle dile getirdi:

"Gündelik dertler, gelecek kaygıları, toplumsal olaylar hepsi birbirine girdi. Sabah köpeğim Wendy'nin kötüleşmesiyle psikolojim tamamen çöktü. Yere yatıp hüngür hüngür ağladım. Sonra, bir anne olarak bir köşede mental çöküş yaşayabilmenin bile ne kadar büyük bir lüks olduğunu fark ettim."

Instagram’da kısa bir gezinti yaptığını belirten Zenginer, paylaşımında şunları da ekledi:

"Bir kadın olarak, birey olarak elimden gidenler yine tokat gibi çarptı yüzüme... Yorulduk..."

Oyuncunun bu içten ve samimi paylaşımı kısa sürede takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Pek çok kullanıcı, Zenginer’e destek mesajları gönderdi.