Funda Demir(Çapar) kimdir?

Yayınlanma: 29.09.2023 - 12:38

Güncelleme: 29.09.2023 - 12:38

Funda Demir, "kasten öldürme" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



FUNDA DEMİR KİMDİR?



Kimya Öğretmenliği lisansıyla mezun olduğu üniversite yıllarında kitap, tiyatro, satranç ve çevre kulüplerinde faaliyet gösterdi.1999-2006 yılları arasında İstanbul’da öğretmen olarak görev yaptı. Ardından on yıl özel bir şirkette proje yönetiminde çalıştı. Beykent Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2016 yılında profesyonel çalışma hayatını bırakarak edebi anlamda yazın ve okuma çalışmalarına dahil olmaya başladı. Roman, öykü ve tiyatro metinleri üzerine çalışmakta.