'Cadı' açılışını zirvede yaptı: Türkiye'de hafta sonu en çok izlenen filmler

Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın eserinden uyarlanan "Cadı", 48 bin 177 seyirci tarafından izlenerek Box Office Türkiye'ye birinci sıradan giriş yaptı.

cumhuriyet.com.tr
30 Nisan 2024 Salı, 12:30
'Cadı' açılışını zirvede yaptı: Türkiye'de hafta sonu en çok izlenen filmler

1. CADI

48 bin 177 seyirci 

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın aynı adlı romanından uyarlanan film, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş günlerinde, genç bir dul olan Fikriye’nin zorla evlendirildiği Naşit Nefi Efendi ve yaşadığı köşk hakkındaki cadı söylentilerinin ardındaki gizemi çözmeye çalışırken gelişen olayları konu ediniyor.

'Cadı' açılışını zirvede yaptı: Türkiye'de hafta sonu en çok izlenen filmler

2. KUNG FU PANDA 4

47 bin 95 seyirci

Film, Huzur Vadisi'nin Ruhani Lideri olması için yerine yeni bir Ejderha Savaşçısı eğitmesi gereken Po'nun maceralarını anlatıyor.

'Cadı' açılışını zirvede yaptı: Türkiye'de hafta sonu en çok izlenen filmler

3. DUBLÖR (THE FALL GUY)

18 bin 744 seyirci

Eski bir dublör olan ve John Wick, Deadpool 2, Bullet Train gibi filmlerle yönetmen olarak rüşdünü ispat eden David Leitch'in yeni filmi The Fall Guy, eski sevgilisi Jody Moreno'nun yönettiği filmin yıldızının kaybolmasıyla ara verdiği dublörlüğe geri dönen ve bir yandan kayıp yıldızı aramaya koyulan Colt Seavers'ın hikâyesini anlatıyor.

'Cadı' açılışını zirvede yaptı: Türkiye'de hafta sonu en çok izlenen filmler

4. GODZILLA VE KONG: YENI İMPARATORLUK (GODZILLA X KONG: THE NEW EMPIRE) 

16 bin 469 seyirci

Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk, insanlık tarafından yeni keşfedilen mistik yeraltı dünyasının iki devi Kong ve Godzilla'nın, bu kez hem insanlığın hem de kendilerinin varlığını tehdit eden bir tehlikeye karşı birleşmelerini konu ediniyor.

'Cadı' açılışını zirvede yaptı: Türkiye'de hafta sonu en çok izlenen filmler

5. MERAKLI KEDİNİN 10 YAŞAMI (10 LIVES)

9 bin 79 seyirci

Film, dokuzuncu canını da kaybedince eski hayatına geri dönebilmek için yeniden şans isteyen şımarık bir kedinin hikayesini konu ediniyor.

cadı en çok izlenen filmler

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