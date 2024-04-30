'Cadı' açılışını zirvede yaptı: Türkiye'de hafta sonu en çok izlenen filmler

4. GODZILLA VE KONG: YENI İMPARATORLUK (GODZILLA X KONG: THE NEW EMPIRE)

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Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk, insanlık tarafından yeni keşfedilen mistik yeraltı dünyasının iki devi Kong ve Godzilla'nın, bu kez hem insanlığın hem de kendilerinin varlığını tehdit eden bir tehlikeye karşı birleşmelerini konu ediniyor.