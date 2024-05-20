Futbolcu Volkan Demirel ve Zeynep Demirel boşanıyor
Önceki hafta teknik direktörlüğünü yaptığı Atakaş Hatayspor ile yollarını ayıran Volkan Demirel ile 13 yıllık eşi Zeynep Demirel boşanıyor.
Atakaş Hatayspor'un eski teknik direktörü Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel, boşanma sürecine girdi. Zeynep Demirel, 14 yıllık evliliklerini sonlandırmak için boşanma davası açtı.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre Zeynep Demirel daha önce de boşanmayı düşünmüş, ancak Hatay depremi nedeniyle bu kararını ertelemişti. Zeynep Demirel, boşanma işlemlerini başlattı.
2010 yılında dünyaevine giren çift, Şubat 2014'te Yade ve Ağustos 2017'de Yeda isimli kızlarını kucaklarına almıştı.
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