Joe Jonas ve Sophie Turner boşanıyor

Yayınlanma: 11.10.2023 - 16:45

Güncelleme: 11.10.2023 - 16:45

Game of Thrones dizisiyle ünlenen Sophie Turner ile Jonas Kardeşler (Jonas Borthers) müzik grubunun üyesi Joe Jonas, boşanma kararı aldı.

İki çocuğu olan çiftin çekişmeli bir boşanma süreci yaşadığı haberleri yayılırken ikilinin çocuklarının velayeti konusunda anlaşamadığı iddia edildi.

NTV'de yer alan haber egmre 27 yaşındaki İngiliz oyuncu Turner ile 34 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Jonas'ın velayet savaşı, çocukları hangi ülkede tutacakları ile ilgiliydi.

Evlilikleri süresince ABD'de otursalar da Turner, boşandıktan sonra çocuklarını İngiltere'ye götürmek istiyor, Jonas ise çocuklarının ABD'de kalmaya devam etmesinde ısrarlıydı.

Mahkeme belgelerinde, "çiftin aralarındaki tüm konularda dostane bir çözüm bekleniyor" ifadesi yer alırken, ikilinin nihai anlaşmayı yapmaya çok yaklaştığı belirtildi. Ancak Turner ve Jonas, geçici velayet anlaşmasını sağladı.



