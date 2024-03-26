İsimleri Seçil Erzan dosyasında geçmişti... Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşanıyor!
Fatih Terim'in kızı Buse Terim, 10 yıllık eşi Volkan Bahçekapılı'dan boşanma kararı aldı. Çiftin boşanma davası bugün görülecek.
Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim, 10 yıllık eşi Volkan Bahçekapılı'dan boşanma kararı aldı.
2014'te Emre Belözoğlu'nun kuzeni Volkan Bahçekapılı ile dünyaevine giren Buse Terim, bu evlilikten de 2 kız çocuğu dünyaya getirmişti. Bir süredir evliliklerine ikinci bir şans verdikleri konuşulan çiftin, bugün boşanma davasının olduğu öğrenildi.
ANLAŞMALI BİTTİ
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Buse Terim’in ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ gerekçesiyle açtığı anlaşmalı boşanma davası, bugün İstanbul 3. Aile Mahkemesi’nde görülecek.
SEÇİL ERZAN DAVASI
Bankacı Seçil Erzan'ın ‘yüksek kârlı fon vaadiyle' dolandırdığı ünlü isimler arasında yer alan çift, dosyada 'şikayetçi' olarak yer almıştı.
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