Yayınlanma: 19.11.2024 - 11:01

Güncelleme: 19.11.2024 - 11:01

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı. Peki, G20 zirvesi nedir, nerede yapılıyor? G20 üyeleri kimler?

G20 NEDİR?

G20 Zirvesi, dünya ekonomisinin büyük bir bölümünü oluşturan ülkelerin liderlerini bir araya getiren yıllık bir toplantıdır. G20, "Group of Twenty" (Yirmiler Grubu) ifadesinin kısaltmasıdır ve bu grup 19 ülke ile Avrupa Birliği'nden oluşur. Zirvede, küresel ekonomik istikrarı korumak, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek ve küresel sorunlara çözüm üretmek amacıyla ekonomik ve finansal politikalar tartışılır.

G20 2024 NEREDE, HANGİ ÜLKEDE YAPILIYOR?

G20 2024 yılında Latin Amerika’nın en büyük ve en kalabalık ülkesi Brezilya bu yılki G20 Zirvesi’ne ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri, Avrupa ve Afrika Birliği liderleri G20 için Rio’da buluştu. G20 ülkeleri, dünya ekonomisinin yüzde 85’ini, dünya nüfusunun ise üçte ikisini kapsıyor. Zirvenin bu yılki ana teması “Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek” olarak belirlendi.

G20 ÜLKELERİ LİSTESİ

G20 veya 20 Grubu, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülkeden ve Avrupa Birliği Komisyonu'ndan oluşuyor. Daha çok İngilizce Group of 20 (20 Grubu) kavramının kısaltması olan G20 adıyla bilinir.

G20 ülkelerini Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Avrupa Birliği Komisyonu oluşturuyor.