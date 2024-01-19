Gaddar dizsinin Aydan'ı Sümeyye Aydoğan kim, kaç yaşında nereli? Sümeyya ydoğan hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 19.01.2024 - 21:25

Güncelleme: 19.01.2024 - 21:25

Sümeyye Aydoğan, Gaddar dizisinde canlandırdığı Aydan karakteri ile televizyon ekranlarındaki yerini aldı. İzleyiciler Sümeyye Aydoğan'ın hayatını, oynadığı dizi ve filmleri merak ediyor. Peki, Sümeyye Aydoğan kim, kaç yaşında nereli? Sümeyya ydoğan hangi dizi ve filmlerde oynadı?

SÜMEYYE AYDOĞAN KİM?

Sümeyye Aydoğan 2 Nisan 1999 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2020 yılında Aile Hükümeti filmiyle ilk film deneyimini, 2021 yılında Kahraman Babam dizisinde ilk dizi deneyimini sergiledi. Sonrasında Sadakatsiz dizisinde "Ceren" karakterini ve aynı yıl içinde Geçen Yaz filminde "Oya" karakterini canlandırdı.

2022 yılında ise ilk başrolü olan Duy Beni dizisinde "Melisa Gerçek" karakterini canlandırdı. Duy Beni dizisinden sonra ise 2023 yılında FOX'ta yayımlanan Taçsız Prenses dizisinde "Yağmur Elem" karakterini canlandırdı. Sezon finalinde diziden ayrıldı. Aynı yıl, Kanal D'de yayımlanan Dönence dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dizi, 14. bölümü ile final yaptı. 2023 yılında 13 bölüm olarak yayımlanan Akif dizisinde ve Magarsus dizisinde "Damla" karakterini canlandırdı. Yakında vizyona girecek olan Hatıran Yeter filminde ise "Leyla" karakterini canlandırdı.

FOX'ta yayımlanan dizinin başrol oyuncusu olarak Aydan karakterine hayat veriyor.

SÜMEYYA AYDOĞAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Kahraman Babam - Menekşe

Sadakatsiz - Ceren

Duy Beni - Melisa Gerçek

Taçsız Prenses - Yağmur Elem

Dönence - Gece Olgun

Gaddar - Aydan

Geçen Yaz - Oya

Akif - Neriman

Magarsus - Damla Çıran

SÜMEYYA AYDOĞAN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Aile Hükümeti - Diyar

Hatıran Yeter - Leyla