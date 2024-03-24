Gaddar'a yeni isim: İbrahim Çelikkol konuk olarak katılacak

Now TV'nin yeni dizisi Gaddar cuma akşamları ekranlara geliyor. Çağatay Ulusoy'un başrol oynadığı diziye yeni bir ismin katılacağı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.03.2024 - 16:42
Gaddar'a yeni isim: İbrahim Çelikkol konuk olarak katılacak
Abone Ol google-news

Ay Yapım'ın yeni yapımı Gaddar yeni bir ismi kadrosuna konuk oyuncu olarak katıyor. Son olarak Netflix'te yer alan Kuş Uçuşu adlı yapımda oynayan deneyimli oyuncu İbrahim Çelikkol, Gaddar dizisinin önümüzdeki bölümlerinde 'Korkut Zakkum' rolünü canlandıracak.

Çağatay Ulusoy’un başrol oynadığı, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Erdal Özyağcılar, Laçin Ceylan gibi isimlerin yer aldığı güçlü kadrosuyla cuma akşamları hayranlarını ekran başına kilitleyen “Gaddar” dizisine bir konuk oyuncu geliyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, “Kuş Uçuşu” dizisinin üçüncü ve son sezonuyla nisan ayın izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan İbrahim Çelikkol, Now’ın iddialı dizisi Gaddar’a Korkut karakteriyle konuk oluyor.

'KORKUT ZAKKUM' ROLÜ

İbrahim Çelikkol “Gaddar” dizisinde babasının gözlerinin önünde annesini öldürmesinin travmasını iki kardeşine sahip çıkmak zorunda kalarak bastıran, hayata tutunmak için de yasa dışı işlere giren ve kısa sürede yer altı dünyasına korku salan Korkut Zakkum karakterini canlandıracak.

AY YAPIM GELENEĞİNİ BOZMADI

Öte yandan daha önce de projelerine iddialı isimleri konuk alan Ay Yapım yine geleneğini bozmadı. “Ezel” dizisine Kıvanç Tatlıtuğ, “Çukur” dizisine ise Barış Ardıç konuk olmuştu. Şimdi İbrahim Çelikkol da “Gaddar” dizisine birkaç bölüm konuk olarak katılacak.


gaddar haberleri gaddar dizisi haberleri İbrahim Çelikkol haberleri

İlgili Haberler

Buse Meral kimdir? Gaddar dizisinin Leyla'sı Buse Merak kaç yaşında, nereli?

Buse Meral kimdir? Gaddar dizisinin Leyla'sı Buse Merak kaç yaşında, nereli?
Türkiye'yi sarsan taksici cinayeti Çağatay Ulusoy'lu Gaddar dizisine konu oldu!

Türkiye'yi sarsan taksici cinayeti Çağatay Ulusoy'lu Gaddar dizisine konu oldu!
Gaddar dizsinin Aydan'ı Sümeyye Aydoğan kim, kaç yaşında nereli? Sümeyya ydoğan hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Gaddar dizsinin Aydan'ı Sümeyye Aydoğan kim, kaç yaşında nereli? Sümeyya ydoğan hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Seçil Erzan’dan yeni hamle: Semih Kaya dahil 5 kişi hakkında suç duyurusu!

Seçil Erzan’dan yeni hamle: Semih Kaya dahil 5 kişi hakkında suç duyurusu!
Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Aslan burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Aslan burcu yorumu
Bu köyde seçimin kaderini Almanya’dakiler belirleyecek

Bu köyde seçimin kaderini Almanya’dakiler belirleyecek
Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Başak burcu yorumu
Pregabalin nedir ve neden tehlikeli?

Pregabalin nedir ve neden tehlikeli?
Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Terazi burcu yorumu
Levent Sürme'den Semih Kılıçsoy açıklaması!

Levent Sürme'den Semih Kılıçsoy açıklaması!
Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu