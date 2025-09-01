İsrailli aktris Gal Gadot'un Venedik Film Festivali’ne katılmayacağı açıklandı. Peki, Gal Gadot kimdir, kaç yaşında, nereli? Gal Gadot filmleri...

GAL GADOT KİMDİR?

Gal Gadot, 30 Nisan 1985 tarihinde Rosh Haayin, İsrail‘de doğdu. Gal Gadot, 19 yaşında katıldığı İsrail Savunma Kuvvetleri’nde asker olarak iki yıl görev yaptı. Model olarak 2008 yılından itibaren İsrail’in en büyük giyim firması Castro’nun modellerinden biri oldu. Ayrıca Captain Morgan, Vine Vera ve Jaguar’ın uluslar arası kampanyalarında yer aldı. Cosmopolitan, Bride Magazine ve FHM’de kapak kızı oldu.

Gal Gadot, 2004 yılında ‘İsrail Güzeli’ seçildi. 2004 yılında Miss Universe’de İsrail’i temsil etti.İsrail’de Bar Refaeli‘den sonra beğenilen ve en çok kazanan ikinci model olmuştur.Sonradan başladığı üniversitede hukuk okurken Quantum of Solace’de yer alacak Bond kızı “Camille Montes” rolü için yapılan seçmelere çağrıldı bunun sonunda ise oyuncu yönetmeni tarafından Hızlı ve Öfkeli 4 filmi için seçildi.

2009 yılında “Hızlı ve Öfkeli 4” filminde Gisele Harabo karakterini canlandırırken, Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Laz Alonso ile birlikte oynadı. Bundan sonra bu filmin serisi çekilen tüm versiyonlarında rol aldı.

2012 yılında Shalom Life ‘da yayımlanan “Dünyadaki en yetenekli ve muhteşem 50 Yahudi kadın ” sıralamasında model Bar Refaeli ve oyuncu Eva Green‘in ardından 5. sırada yer aldı

Gal Gadot, 28 Eylül 2008 tarihinde İsrailli iş adamı Yaron Varsano ile evlendi. Alma (d. 2011) adında bir kızı vardır.

2016 yılında “Criminal” filminde Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones ile beraber oynadı.

2016 yılında “Batman v Superman: Dawn of Justice” filminde Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Jesse Eisenberg, Jason Momoa ile birlikte rol aldı.

GAL GADOT FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2017 – Wonder Woman (Wonder Woman) (Sinema Filmi)

2016 – Triple 9 (Sinema Filmi)

2016 – Criminal (Sinema Filmi)

2015 – Hızlı ve Öfkeli 7 (Gisele) (Sinema Filmi)

2015 – Batman v Superman: Dawn of Justice (Diana Prince) (Sinema Filmi)

2013 – Hızlı ve Öfkeli 6 (Gisele Harabo) (Sinema Filmi)

2011 – Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu (Gisele Harabo) (Sinema Filmi)

2010 – Çılgın Bir Gece (Myklia) (Sinema Filmi)

2010 – Gece ve Gündüz (Sinema Filmi)

2009 – The Beautiful Life: TBL (Olivia)(TV Dizisi)

2009 – Hızlı ve Öfkeli 4 (Gisele Harabo) (Sinema Filmi)

2008 – Bubot (TV Dizisi)