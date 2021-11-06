Gal Gadot, Pamuk Prenses filminde Kötü Kraliçe'ye hayat verecek
Disney'in Pamuk Prenses filminde Kötü Kraliçe'ye hayat verecek ünlü isim Gal Gadot oldu. Filmin çekimlerine önümüzdeki yıl başlanması beklenirken, vizyon tarihi henüz belirsiz.
"Wonder Woman" filmiyle tanınan oyuncu Gal Gadot, şimdi de Disney’in Pamuk Prenses filminde yer alacak.
"İnanılmaz Örümcek Adam" ve "Aşkın (500) Günü" gibi filmlerle öne çıkan yönetmen Marc Webb'in yöneteceği filmin prodüksiyonuna 2022'de başlanacak.
Beyazperde'nin haberine göre, filmde rol almak için görüşmelerin son aşamasına gelen Gal Gadot, bu yapımda baş karakterin düşmanı Kötü Kraliçe’yi canlandıracak.
Oyuncu, Entertainment Tonight'a verdiği röportajda, ikonik bir karakteri canlandıracağı için çok heyecanlı olduğunu ve çekimleri dört gözle beklediğini belirtti.
Pamuk Prenses’i Rachel Zegler'in canlandıracağı filmin müziklerini de "La La Land"in Oscar ödüllü bestecileri Benj Pasek ve Justin Paul yapacak.
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