Kırmızı Oda'dan Bergen filmine transfer

03 Kasım 2021 Çarşamba, 16:28

Bergen’in hayat hikâyesini anlatan filmin çekimleri sürüyor. Merakla beklenen filmi Mehmet Binay ile eşi Caner Alper yönetiyor.

Farah Zeynep Abdullah, Tilbe Saran, Erdal Beşikçioğlu, Nergis Öztürk, Ali Seçkiner Alıcı, Şebnem Sönmez, Çağdaş Tekin ve Ahmet Kayakesen gibi ünlü isimleri buluşturan filmde son olarak Bergen’in çocukluğuna Almina Kahraman'ın hayat vereceği öğrenildi.

TV100'de yer alan habere göre, “Kırmızı Oda”da Ayça Bingöl’ün canlandırdığı Derya’nın çocukluğunu oynayan çocuk oyuncu, daha önce 'Kuzgun' dizisinde de kamera karşısına geçmişti.

Koronavirüs salgını öncesinde hazırlıklarına başlanan "Bergen" filmi ilk olarak pandemi nedeniyle ertelenmiş, ardından filmin başrol oyuncusu değişmişti.

Film projesi duyurulduğunda Serenay Sarıkaya'nın başrolde yer alacağı açıklanırken, Sarıkaya'nın takvimine uymadığını belirterek projeden ayrılmasıyla rol Farah Zeynep Abdullah'a gitmişti.



Bergen'in ailesinin desteği alınarak çekilecek projeye sosyolog Prof. Meral Özbek, gazeteci Tuğrul Eryılmaz, psikiyatr Cemal Dindar, edebiyatçı Murat Özyaşar ve edebiyatçı Yavuz Ekinci gibi isimler katkı verecek.

