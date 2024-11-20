2024 yılının en iyi yabancı şarkıları açıklandı! Geride kalan senenin hit şarkıları!
Müzik dünyası, 2024 yılında birçok yeni yetenek ve muhteşem parçayla zenginleşti. Independent'ın müzik eleştirmenleri, yılın en çok dinlenen ve beğenilen şarkılarını listeledi! İşte, 2024'ün en iyi yabancı şarkıları!
2024 yılı, müzikseverler için muhteşem anlarla dolu bir yıl oldu. Yeni sanatçılar listelerde kendine yer bulurken, bazı efsaneler yerini korumaya devam etti. İşte, 2024'ün en iyi yabancı şarkıları!
LONE STAR LAKE – WAXAHATCHEE
STARBURSTER – FONTAINES DC
BED CHEM – SABRINA CARPENTER
ANGEL OF MY DREAMS – JADE
ALONE – THE CURE
FREE TREASURE – ADRIANNE LENKER
BODYGUARD – BEYONCÉ
NOT LIKE US – KENDRICK LAMAR
GOOD LUCK, BABE! – CHAPPELL ROAN
GIRL, SO CONFUSING – LORDE VE CHARLI XCX
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