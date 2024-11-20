2024 yılının en iyi yabancı şarkıları açıklandı! Geride kalan senenin hit şarkıları!

2024 yılının en iyi yabancı şarkıları açıklandı! Geride kalan senenin hit şarkıları!

Müzik dünyası, 2024 yılında birçok yeni yetenek ve muhteşem parçayla zenginleşti. Independent'ın müzik eleştirmenleri, yılın en çok dinlenen ve beğenilen şarkılarını listeledi! İşte, 2024'ün en iyi yabancı şarkıları!

cumhuriyet.com.tr
20 Kasım 2024 Çarşamba, 18:04
2024 yılının en iyi yabancı şarkıları açıklandı! Geride kalan senenin hit şarkıları!

2024 yılı, müzikseverler için muhteşem anlarla dolu bir yıl oldu. Yeni sanatçılar listelerde kendine yer bulurken, bazı efsaneler yerini korumaya devam etti. İşte, 2024'ün en iyi yabancı şarkıları!

2024 yılının en iyi yabancı şarkıları açıklandı! Geride kalan senenin hit şarkıları!

LONE STAR LAKE – WAXAHATCHEE

2024 yılının en iyi yabancı şarkıları açıklandı! Geride kalan senenin hit şarkıları!

STARBURSTER – FONTAINES DC

2024 yılının en iyi yabancı şarkıları açıklandı! Geride kalan senenin hit şarkıları!

BED CHEM – SABRINA CARPENTER

2024 yılının en iyi yabancı şarkıları açıklandı! Geride kalan senenin hit şarkıları!

ANGEL OF MY DREAMS – JADE

2024 yılının en iyi yabancı şarkıları açıklandı! Geride kalan senenin hit şarkıları!

ALONE – THE CURE

2024 yılının en iyi yabancı şarkıları açıklandı! Geride kalan senenin hit şarkıları!

FREE TREASURE – ADRIANNE LENKER

2024 yılının en iyi yabancı şarkıları açıklandı! Geride kalan senenin hit şarkıları!

BODYGUARD – BEYONCÉ

2024 yılının en iyi yabancı şarkıları açıklandı! Geride kalan senenin hit şarkıları!

NOT LIKE US – KENDRICK LAMAR

2024 yılının en iyi yabancı şarkıları açıklandı! Geride kalan senenin hit şarkıları!

GOOD LUCK, BABE! – CHAPPELL ROAN

2024 yılının en iyi yabancı şarkıları açıklandı! Geride kalan senenin hit şarkıları!

GIRL, SO CONFUSING – LORDE VE CHARLI XCX

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