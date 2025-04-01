2025 kayıplarla başladı: Yılın ilk 3 ayda aramızdan ayrılan ünlü isimler

2025 kayıplarla başladı: Yılın ilk 3 ayda aramızdan ayrılan ünlü isimler

2025'in ilk günlerinden beri sanat camiasından gelen ölüm haberleri tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Yeni yılın ilk 3 ayında kendi alanlarında tanınan usta isimler aramızdan ayrıldı. İşte 2025 yılının ilk 3 ayında aramızdan ayrılan ünlüler...

Haber Merkezi
01 Nisan 2025 Salı, 09:51
2025 kayıplarla başladı: Yılın ilk 3 ayda aramızdan ayrılan ünlü isimler

FERDİ TAYFUR

Arabesk müziğinin ünlü ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te bir süredir tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayata veda etti.

2025 kayıplarla başladı: Yılın ilk 3 ayda aramızdan ayrılan ünlü isimler

BEDİA ENER

Yaprak Dökümü dizisiyle tanınan Bedia Ener de 14 Ocak'ta aramızdan ayrıldı. Usta oyuncunun vefatı, sosyal medya üzerinden "Hoşçakalın, ben melek oldum..." notuyla duyuruldu.

2025 kayıplarla başladı: Yılın ilk 3 ayda aramızdan ayrılan ünlü isimler

SEZAİ ALTEKİN

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmalarına imza atan sanatçı Sezai Altekin, 31 Ocak'ta 79 yaşında hayatını kaybetti.

2025 kayıplarla başladı: Yılın ilk 3 ayda aramızdan ayrılan ünlü isimler

KAHTALI MIÇE

Türk Halk Müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe (72), 15 Şubat 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2025 kayıplarla başladı: Yılın ilk 3 ayda aramızdan ayrılan ünlü isimler

EMİN GÜMÜŞKAYA

Çocuklar Duymasın'ın "Seyyar Tayyar"ı usta oyuncu Emin Gümüşkaya, 18 Şubat 2025'te  hayatını kaybetti.

2025 kayıplarla başladı: Yılın ilk 3 ayda aramızdan ayrılan ünlü isimler

EDİP AKBAYRAM

"Güzel Günler Göreceğiz", "Aldırma Gönül", "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz", “Bekle Bizi İstanbul” gibi şarkılarıyla tanınan Edip Akbayram, 2 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti.

2025 kayıplarla başladı: Yılın ilk 3 ayda aramızdan ayrılan ünlü isimler

ŞİNASİ YURTSEVER

Bir süredir mide kanseri ile mücadele eden oyuncu Şinasi Yurtsever, tedavi gördüğü hastanede 13 Mart tarihinde hayatını kaybetti.

2025 kayıplarla başladı: Yılın ilk 3 ayda aramızdan ayrılan ünlü isimler

TANYELİ

2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden 54 yaşındaki T​anyeli, tedavi gördüğü hastanede 17 Mart'ta hayatını kaybetti.

2025 kayıplarla başladı: Yılın ilk 3 ayda aramızdan ayrılan ünlü isimler

OSMAN SINAV

Kurtlar Vadisi, Acı Hayat, Deli Yürek ve Ekmek Teknesi gibi yapımların yönetmeni Osman Sınav, 20 Mart 2025 tarihinde 69 yaşında hayatını kaybetti.

2025 kayıplarla başladı: Yılın ilk 3 ayda aramızdan ayrılan ünlü isimler

FİLİZ AKIN

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Filiz Akın, 21 Mart'ta hayata veda etti. Ünlü isim, vasiyeti sonrası 22 Mart'ta sessiz sedasız toprağa verildi.

2025 kayıplarla başladı: Yılın ilk 3 ayda aramızdan ayrılan ünlü isimler

VOLKAN KONAK

Ünlü sanatçı Volkan Konak, KKTC'de konser verdiği sırada rahatsızlandı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, 31 Mart'ta 58 yaşında hayatını kaybetti.

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