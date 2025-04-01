2025 kayıplarla başladı: Yılın ilk 3 ayda aramızdan ayrılan ünlü isimler

EDİP AKBAYRAM

"Güzel Günler Göreceğiz", "Aldırma Gönül", "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz", “Bekle Bizi İstanbul” gibi şarkılarıyla tanınan Edip Akbayram, 2 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti.