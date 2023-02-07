UNESCO, Türkiye ve Suriye'deki tarihi miras alanlarıyla ilgili harekete geçti

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nden (UNESCO) uzmanların, depremin ardından Türkiye ve Suriye'deki tarihi miras alanlarındaki hasarı değerlendireceği bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 11:45
UNESCO, Türkiye ve Suriye'deki tarihi miras alanlarıyla ilgili harekete geçti
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UNESCO Basın Sorumlusu Tom Mallard, Rus devlet ajansı RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada, Türkiye'deki tarihi Gaziantep Kalesi ve Suriye'deki Halep Kalesi'nde deprem nedeniyle meydana gelen hasarı tespit etmek üzere uzmanlar görevlendireceklerini söyledi.

Her iki kale de pazartesi sabahı Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremde büyük hasar gördü. Öte yandan UNESCO, Gaziantep Kalesi'nin örgütün Dünya Mirası listesinde yer almadığını açıkladı.

Örgütün basın ataşesi; UNESCO'nun ICOMOS (Uluslararası Anıtlar ve Sitler Koruma Konseyi) ile birlikte incelemelerde bulunarak, bu alanların hızlı bir şekilde korunması ve onarılması amacıyla hasar değerlendirmesi yapılacağını açıkladı.


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