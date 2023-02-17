Son dakika... Elazığ'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 04:04

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 04:04

AFAD'ın verilerine göre, saat 03:35'te merkez üssü Elazığ'ın Karakoçan ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 4.8 olarak ölçülürken, sarsıntı yerin 11 km altında gerçekleşti.