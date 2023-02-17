Son dakika... Elazığ'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD'ın paylaştığı verilere göre saat 03.35'te merkez üssü Elazığ Karakoçan'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 04:04
Son dakika... Elazığ'da 4.8 büyüklüğünde deprem
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AFAD'ın verilerine göre, saat 03:35'te merkez üssü Elazığ'ın Karakoçan ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 4.8 olarak ölçülürken, sarsıntı yerin 11 km altında gerçekleşti.


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