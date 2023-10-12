Ankara'nın başkent olma hikayesi: 1923 ve sonrası belgeleri...
Ankara'nın başkent oluşunun 104. yılına özel olarak hazırlanan "Ankara Belgeleri" sergisi, ziyaretçilere kentin tarihine dair bir yolculuk sunuyor.
"Ankara Belgeleri" sergisi, Ankara'nın başkent oluşu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönemi kutlamaları çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafından düzenlendi.
Sergide, Ankara'nın başkent oluşunun tarihi önemi ve başkentin modernleşme süreci anlatılıyor. Sergide 115 belge, 14 harita ve 24 fotoğraf sunuluyor. Serginin içeriği, 16. yüzyıldan itibaren Ankara'ya dair birçok resmi belgeyi içeriyor.
Sergi, Ankara'nın tarihine dair önemli olayları ve dönemleri vurguluyor. Bu belgeler arasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya ilk ziyaretinin yıl dönümü merasimleri, 1927'de cumhurbaşkanı seçilmesi ile ilgili TBMM yazıları, Ankara vilayetinde görev yapacak memurların atanmasına dair resmi belgeler gibi çeşitli konular bulunuyor.
Ayrıca, Ankara'nın şehircilik tarihine dair önemli krokiler, planlar ve fotoğraflar da sergide bulunuyor. Sergi aynı zamanda Sultan II. Abdülhamid dönemine ait tiftik keçisi ile ilgili bir belgeyi de içeriyor.
Ankara Belgeleri sergisi, tarih ve kültüre ilgi duyan ziyaretçiler için kentin tarihini ve başkent oluşunu daha yakından tanıma fırsatı sunuyorr. Sergi, yıl sonuna kadar ziyaret edilebilecek.
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